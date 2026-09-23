遭辦賄選　澎湖縣長參選人許智富：不會退選

無黨籍澎湖縣長參選人許智富在親友發文表示，路會持續走下去，不會退出選舉。（照片：許鋐亮臉書） 中評社台北9月23日電／無黨籍澎湖縣長參選人許智富，遭檢舉涉嫌透過餐敘及發放具經濟價值的文創競選物品賄選，澎湖地檢署22日指揮檢調單位發動大規模搜索，約談許智富等人到案，檢方複訊後諭知許智富以新台幣10萬元交保候傳。隨後許智富發文表示“路會持續走下去，不會退出選舉”。



許智富曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，任西嶼鄉公所秘書被挖角，一躍成為澎湖縣副縣長，並曾轉任民政處長。但因賴峰偉連任失利，許智富以民眾黨身份投入馬公選區議員選舉，以些微票數落敗後，轉戰房地產界，蟄伏4年再度復出，挑戰百里侯寶座。



澎湖地檢署日前接獲民眾具體檢舉，指稱許智富涉嫌發放競選物品及致贈禮品、設宴款待熟識友人。檢察官昨日指揮“法務部調查局”澎湖縣調查站、縣刑大及“移民署”澎湖縣專勤隊共同偵辦，搜索許智富競選總部，當場查扣相關競選衣帽與文創小物，並同步約談參選人及收受物品選民到案說明，以釐清物品與投票之間是否具備“對價關係”。



而外界關注的正是許智富今年推出的“澎湖人”帽子。許智富今年5月曾在臉書公開表示製作印有“澎湖人”字樣的球帽，歡迎鄉親索取；當時面對民眾詢問如何取得，他還特別強調必須本人親自到服務處領取、不接受郵寄，並稱是“礙於選罷法”相關規定。



這批引起爭議的文創小物，是在許智富正式登記參選前就已發放，且物品上並未印有任何參選人姓名或可資辨識身分的標誌。此舉是否構成競選活動及實質賄選，在法理上引發討論。



案件經檢察官複訊後，許智富獲諭知10萬元交保候傳。許智富22日晚間透過親友臉書發文表示，“我沒事！我已經回到家了”，由於手機目前不在身邊，希望大家暫時不用聯繫，並感謝外界關心，強調自己仍會繼續走下去。相關案件目前仍在偵辦階段，是否構成賄選犯罪，仍待檢調進一步釐清。



今年的澎湖縣長選舉競爭空前激烈，呈現“6搶1”的激戰局面，在票票關鍵的緊繃局勢下，任何風吹草動都足以影響大局，突傳出許智富競總遭檢調大規模搜索約談，震撼澎湖政壇與各方陣營。目前澎湖縣長參選人包括中國國民黨提名陳振中、民進黨代夫出征的吳淑瑾、無黨籍許智富、葉竹林、陳盡川，以及台聯黨主席周倪安。