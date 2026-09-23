張鈞凱：“美國”國民黨人　不演了？

原鄉人文化工作室執行長張鈞凱。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／中國國民黨籍“立委”葛如鈞17日在臉書發文說，“中國AI都是假的”、“台美聯手把民主DNA殖入大陸”、“國民黨真正反共”等驚人之語。原鄉人文化工作室執行長張鈞凱23日指出，他乍見此文，以為葛如鈞是在反串，國民黨內類似葛如鈞的政治人物還不少，例如同樣聲稱乃科技長才的前“立委”許毓仁，卸任之後入職華府保守派智庫哈德遜研究所，在巨額軍購爭論之際，一面倒站在美國的立場，毫不遮掩為美國利益穿梭的掮客角色。從許毓仁到葛如鈞，“中國”國民黨難道已搖身一變為“美國”國民黨？



張鈞凱23日在《中時新聞網》發表評論表示，乍見此文，以為葛如鈞是在反串，反覆讀了數次，驚覺他竟然是來真的。如果把他的名字遮起來，讀者還以為這又是大紀元、新唐人等媒體的幻想文，或者是類似“台美共管中國”的民進黨自嗨文。沒想到出自中國國民黨“立委”之手，還自封為科技專家。實在匪夷所思。



張鈞凱說，今天中美之間AI近乎並駕齊驅般的競爭，已是不爭的事實。以大陸為主導的世界人工智慧合作組織（WAICO），強調開源與數位“主權”；美國引領的矽盛世（Pax Silica），則重視閉源領先與供應鏈安全。放在世界地圖來看，前者涵蓋的範圍已經超越了後者。先前還傳出，美國AI開源社區遭入侵，最後是靠中國大陸的智譜GLM5.2大模型來救場。



張鈞凱表示，美國幾大AI巨頭呼籲發展應減速，但特朗普拍板絕不能放慢步調，就是擔憂優勢被中國大陸全面超車。更別說，大陸正式官宣習近平訪問美國，傳出特朗普罕見將親自接機。請教“科技“立委”，究竟誰才是“紙老虎”？答案恐怕是把台灣當成世界中心的自己。



張鈞凱指出，從DeepSeek到Kimi，每當中國大陸AI進展又震撼矽谷時，美國就會有人出面控訴都是中國公司靠“蒸餾”來的，流露出見不得別人好的輸不起心態。葛如鈞搭配在美國國會山莊前意氣風發的照片，就跟他這篇驚世鴻文一樣，恨不得自己就是美國人，仍在享受著“大美治世”（Pax Americana）、“歷史終結”的優越感。



張鈞凱說，國民黨內類似葛如鈞的政治人物還不少，例如同樣聲稱乃科技長才的前“立委”許毓仁，卸任之後入職華府保守派智庫哈德遜研究所，在巨額軍購爭論之際，一面倒站在美國的立場，用著美國建制派的口吻，要台灣展現“自我防衛的決心”，質疑國民黨版本“難以向美方交代”云云，毫不遮掩為美國利益穿梭的掮客角色。從許毓仁到葛如鈞，中國國民黨難道已搖身一變為“美國”國民黨？