沈伯洋掀洋流？陳鳳馨：像2020年的吳怡農

陳鳳馨。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掀起所謂“洋流”風潮，他日前到台北市公館商圈，與南下高雄替同黨高雄市長參選人賴瑞隆助選時，皆吸引大批支持者參與。不過，資深媒體人陳鳳馨指出，洋流使用“流”字當然是希望能比照“韓流”，但相較於“立法院長”韓國瑜，沈現在的相關操作，比較像2020年時的“壯闊台灣聯盟”創辦人吳怡農，只是當年的神，似乎在今年卻成了敝屣，民進黨不讓吳選台北市長。



賴瑞隆19日與沈伯洋同框，從英雄路展開港灣走讀，沿路支持者隨行將現場擠得水洩不通。



陳鳳馨22日在政論節目《少康戰情室》表示，洋流之所以要使用“流”字，當然是希望能比照韓國瑜過去掀起的“韓流”，但兩者最大的不同，是韓已經創造了潮流，韓到了哪裡，哪裡就會變成夜市。反觀洋流，她指出，沈伯洋去的都是夜市，然後說“這是洋流”，這當然是個很不一樣的情況，相較於韓國瑜，沈現在的相關操作比較像2020年時的吳怡農。



陳鳳馨回憶，當年吳怡農與蔣萬安競選“立委”時，被稱作是“雙帥對決、全台北市都為吳怡農沸騰”，到處都是“農婦”。2022年10月，吳更被《時代雜誌》評選為“次世代百大人物”，只是此刻的吳呢？她直呼，吳怡農曾爭取今年民進黨台北市長提名，但民進黨卻不讓他選，理由是民進黨可能會輸很慘，2020年的神，怎麼到今年就視為被敝屣？