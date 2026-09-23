柯志恩今站路口拉票　昨與韓國瑜合體

國民黨高雄市長參選人柯志恩23日早上率領高雄藍營在大順路與博愛路站路口向市民問好。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）九合一選舉將於11月底投票，距離投票日倒數66天，國民黨高雄市長參選人柯志恩23日早上率領高雄藍營在大順路與博愛路站路口向市民問好，有取諧音梗“六六大順”的意味，盼最後兩個多月持續團結藍營，衝高氣勢迎向勝利。



柯志恩22日晚間出席世界台灣商會聯合總會年會“立法院”晚宴，國民黨籍“立法院長”韓國瑜也南下高雄參與活動，柯也在臉書上放上同框照片，並寫下很高興韓院長南下高雄 同場交流，也共同向長年在海外為台灣打拚的台商朋友表達敬意。



高雄市長選舉由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，由於民調戰成五五波，讓選情相當緊繃。柯志恩陣營919剛辦完首場鳳山大造勢並湧進3萬人，成功動員組基本盤，也帶起藍營的氣勢。柯志恩本周持續舉辦廟口開唱活動，並持續打名人牌加持。



柯志恩21日晚間出席高雄市雲林同鄉會活動，與國民黨籍雲林縣長張麗善同框。張麗善力挺並強調柯志恩重視品德，比對手更注重教育，呼籲高雄市的全體雲林同鄉團結一致、全力支持，期盼未來能與柯志恩並肩作戰，深化高雄與雲林的跨縣市合作。



另外，左營區也是高雄市的大票倉，高雄總人口數約270萬人，左營區約19.7萬人是高雄第三大的行政區，僅次於鳳山區與三民區。大順路與博愛路口則是高雄市區上下班通勤的必經之地，人車眾多，也該路口也有設輕軌站，等車人潮不少。