林環牆控沈伯洋在蔡英文論文門扮秘密警察

旅美教授林環牆說，民進黨台北市長參選人沈伯洋在蔡英文論文門中扮演秘密警察。（照片：林環牆臉書） 中評社台北9月23日電／2026台北市長選戰持續升溫，旅美教授林環牆22日再度針對蔡英文博士論文爭議發文，這次更將矛頭指向民進黨台北市長參選人沈伯洋，指控沈過去曾透過台灣民主實驗室（Doublethink Lab）介入相關爭議，甚至以“秘密警察”形容其角色。林環牆也隔空點名尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安，說面對沈伯洋過去在論文爭議中的角色，“可以迴避不去挑戰嗎？”



林環牆22日在臉書發出一篇“沈伯洋在蔡英文論文門扮演秘密警察”貼文表示，他認為國民黨多年來對蔡英文博士論文爭議關注不足，並回顧2020大選，批評當時國民黨候選人韓國瑜未在辯論中追問相關問題，國民黨也未進一步在“國會”推動調查。



話鋒一轉，林環牆將焦點轉向今年台北市長選戰。他指出，沈伯洋過去曾任台灣民主實驗室理事長，而該組織曾研究2020大選期間的假訊息傳播。台灣民主實驗室2021年公開的研究，確實將“蔡英文的博士論文是假的”列入研究所稱的“false statements（錯誤陳述）”之一，並調查選民接觸及相信相關訊息的程度。



不過，林環牆進一步指控，沈伯洋及台灣民主實驗室當年不僅將論文質疑歸類為假訊息，甚至以“秘密警察”形容沈伯洋當時的角色。



林環牆認為，如今蔣萬安與沈伯洋正面交鋒，論文爭議及沈伯洋過去參與假訊息研究的角色，都應接受檢視。他更向蔣萬安喊話，質疑若選擇不碰觸蔡英文論文爭議，也不質問沈伯洋過去的相關作為，“那麼蔣萬安的中心價值是什麼？”



林環牆最後更表示，政治人物若缺乏他所認為的“道德勇氣與正義感”，就失去存在價值。