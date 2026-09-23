習特會談停止對台軍售？藍：台美關係嚴重了

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／中美峰會預計24日在華府登場，有外媒報導，中國將要求美國停止對台軍售。對此，中國國民黨文傳會主委陳以信23日痛批，事情已嚴重到“對台軍售”將被端上美中談判桌，“外交部”與“國安會”竟還在粉飾太平。“賴政府”天天吹噓“台美關係史上最好”，現在還說得出口嗎？



《路透社》引述3名知情人士報導，在中美峰會上，中方預計援引1982年美中“八一七公報”，要求特朗普停止對台軍售，而且北京的要求可能不只針對未來的新軍售案，甚至希望美國停止交付台灣已經下訂的武器。



陳以信指出，1982年美國雷根政府對台“六項保證”明確承諾，不會就對台軍售與北京事先協商。如今習特會若將對台軍售納入美中協商甚至利益交換，就將直接牴觸“六項保證”。這絕不是政府一句“台美溝通良好”，就能欺瞞民眾的重大“國安”問題！



陳以信更痛批，“外交部長”林佳龍日前還高喊“台灣利益就是美國利益”，甚至揚言台美要“共同管理中國”，如今北京卻可能直接把停止對台軍售端上習特會談判桌，更凸顯林佳龍的說法何其天真荒謬、一廂情願！



陳以信呼籲賴清德，立即召開“國安”高層會議，全面掌握習特會可能涉及台灣的議題，並向民眾公開說明。他強調，台灣不能是美中交易的籌碼，“國家安全”更不能建立在民進黨自我催眠式的外交大內宣上。