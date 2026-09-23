沈伯洋只落後1.2百分點？游淑慧揪疑點

國民黨台北市議員游淑慧表示，信民協會的民調顛覆我們的認知。（照片：游淑慧臉書） 中評社台北9月23日電／信民協會22日公布最新台北市長選情民調，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋則獲40.5%支持，兩人差距僅1.2個百分點。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧22日在臉書發文指出，相較於市長支持度，更值得注意的，是台北市政黨認同結構，真的顛覆民進黨和大家的認知。



根據信民兩岸研究協會22日公布的最新台北市長民調顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，兩人相差1.2個百分點，在該民調政黨傾向方面，有24.3%受訪者表態支持國民黨、32.7%支持民進黨、5.4%支持民眾黨，而認為自己中立、選人不選黨的民眾有25.5%。針對相關民調，蔣萬安22日受訪除反問“你說那一位大罷免的曹興誠嗎？”也強調，任何民調數字當然都是參考，但對台北隊最重要的，是持續推動各項市政，兌現、完成一項項的承諾與建設。



“一份民調，顛覆三問”，游淑慧表示，信民兩岸研究協會這份民調比起市長支持度，更值得注意的，是台北市政黨認同結構，真的顛覆民進黨和大家的認知。她指出，國民黨、民進黨的支持度分別是24.3%、32.7%，若依民調的政黨傾向分類：則是泛藍28.4%、泛綠37.5%、民眾黨5.4%，泛綠比泛藍高出9.1個百分點，甚至高過藍加白的支持率。



游淑慧說，看完這份民調，自己有三個問題想請教，首先，台北市原來是綠大於藍？所以是民進黨過去說法都在騙人？還是現在數字不實？再來，如果綠不只大於藍，還大於藍加白，為什麼最後蔣萬安的民調支持度仍然比較高？第三，為什麼支持度只差1.2個百分點，但當選看好度卻相差36.5個百分點？她認為，民調當然可以參考，但不能只看候選人支持度，卻忽略背後的政黨認同結構，既然要談民調，就把數字、樣本和交叉分析一起攤開來看。