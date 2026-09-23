洋流拉抬賴瑞隆選情？陳其邁：要再評估

民進黨籍高雄市長陳其邁23日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）針對民進黨台北市長參選人沈伯洋帶來的“洋流”，是否能拉抬民進黨高雄市長參選人賴瑞隆選情，民進黨籍高雄市長陳其邁23日受訪表示，沈伯洋與國民黨籍台北市長蔣萬安形成反差，所以整體氛圍有外溢效果，影響多少當然還要再做評估，不過確實是造成一定程度的影響。



民進黨塑造台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”，背景親綠的信民協會22日公布最新台北市長選情民調，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋則獲40.5%支持，兩人差距僅1.2個百分點。



對此，陳其邁表示，他有在注意沈伯洋都怎麼去回答問題，譬如市民關心的運動驛站、夜市與商圈生活息息相關的，沈都有其見解。市民是非常期待市長要去解決柴米油鹽醬醋茶等這些市民所碰到的問題。



陳其邁表示，另外沈伯洋對於AI的產業，台北是台灣的“首都”，這些“首都圈”的各項交通、產業發展，也都有非常完整的一些想法，所以他認為一般人會覺得沈伯洋有料，而且思路敏捷，肯針對問題來回答。



陳其邁表示，沈伯洋到高雄的時候，他也特別注意到在參與洋流到高雄的活動裡面，有非常多的比例是年輕人，所以沈伯洋也吸引了包括說像一些都會區的一些中產階級的選票，他覺得這個真的是非常非常的不簡單。



至於外溢部分，陳其邁認為，一定會外溢到其他的地區，這是在所難免，其實這也反映台灣現在包括“立法院”的亂象，或者動不動就杯葛，這種政治對立的政治的操作，其實並沒有獲得多數中產階級或台灣人的認同。