日“內閣”改組　盧秀燕：對台灣有利對台中加分

台中市長盧秀燕在議會答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月23日電（記者 方敬為）針對日本首相高市早苗宣布“內閣”改組，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，她聽聞日方“內閣”改組消息後，立即請市府掌握相關動態，經盤點後，本次改組的內閣官員，多數對台灣友善，且當中有4人更曾到過台中市政府拜訪她，相信不只對台灣有利，對台中也有加分。



日本首相兼自民黨總裁高市早苗16日主導自民黨高層人事調整，17日再改組內閣，有10名閣員異動，其中7人首度入閣、3人為再次入閣。



盧秀燕23日赴台中市議會市政總質詢備詢，對於日本內閣改組受訪表示，她有注意到日本高市內閣改組，台中市政府團隊在第一時間便進行了深入瞭解，台日關係一向非常友好，這次改組的內閣成員中，絕大部分都對台灣相當友善，且對台中市十分熟悉。



盧秀燕指出，新入閣的成員其中有4位更是在今年5月3日才來台中市拜訪她，包含出任內閣府副大臣的平沼正二郎與今井繪理子、擔任文部科學大臣政務官的山本左近，以及擔任國土交通大臣政務官的曹建剛等人。



盧秀燕說，其餘新任閣員也與台中有不少交流，從這份名單可以看出，高市首相相當重視並提拔年輕世代，她認為，這份人事布局不僅對台灣有利，對台中更是大加分。



盧秀燕表示，得知改組消息與確認名單後，她已經交代幕僚同仁，待日本連續假期結束後，安排代表台中市政府致贈花籃，向這些長期友好的日本議員表達我們最誠摯的祝福。