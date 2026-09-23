藍委赴美溝通被問2028　美方點名盧秀燕

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／國際矚目的“習特會”即將登場，中國國民黨“立委”徐巧芯率團赴美走訪洛杉磯、舊金山、華府、紐約等4大城，已於21日返台。據瞭解，此行美方多次主動提及台灣2028大選，與會藍委說明未來“總統”潛在人選名單。根據《TVBS新聞網》報導，在今年相繼訪美的3位藍營要角，包括：“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文，美方在各個場合最頻繁提及的正是台中市長盧秀燕。



本次國民黨8位訪團成員為“立委”羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、陳菁徽及葛如鈞等人，其中黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔是盧秀燕子弟兵。此訪團由徐巧芯率團出訪，肩負“對美溝通、“國會”外交、海外助選”等三大核心任務，傳達在野政策立場，也出席多場僑宴為年底大選拉票造勢。



本次訪團走訪4大城，行程滿檔，不過正值“習特會”即將登場，所以僅有以新聞稿事後公開拜會過美國眾議院“美國與中共戰略競爭特別委員會”。至於是否會晤其他現任與卸任官員、智庫人員，雙方對會見名單與層級皆未明確透露，維持高度保密，相當低調。



在拜會過程中，美方對於軍購、“國防”預算、兩岸態度等種種問題提問。對於台海緊張與兩岸開戰可能性、台灣自我防衛決心等憂慮，質疑國民黨過去是否有“反對軍購、阻擋預算”的狀況。與會藍委直球對決，強調全力支持台灣維持足夠防衛力量所需的關鍵“國防”支出，支持包含無人機在內的武器採購。訪團也適時向美方反映，如果美方的軍購交付進度延宕，將會不利於台美關係以及台灣人民的觀感。



對此，與會藍委強調，美方展現樂於溝通的態度，樂於瞭解國民黨立場，此行重點在於雙邊交流，不只單方面聽取美方意見，國民黨也會適度凸顯立場、說該說的話。



就能源政策上，美方提出缺電疑慮恐影響台灣防衛自主韌性與經發展，國民黨訪團則提到年底可能迎來的“廢除非核家園”公投和相關修法，強調與美方立場一致。