洪申翰指“中華台北”非矮化　藍起底賴當年說法

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／針對台“勞動部長”洪申翰赴南京參加APEC會議，以“Chinese Taipei”名義與會，返台後更強調“沒有遭到矮化”，國民黨文傳會主委陳以信23日質疑，洪申翰現在說“中華台北”不是矮化，但賴清德當年擔任“立委”時可不是這樣說。到底是賴清德當年錯了，還是洪申翰今天錯了？民進黨應該向民眾說清楚。



台“勞動部長”洪申翰21日出席在南京舉辦的APEC人力資源發展部長級會議，22日返台。



陳以信指出，2009年賴清德在“立法院”質詢時，曾與時任衛生署長葉金川就台灣參與WHA及“Chinese Taipei”名稱激烈交鋒。賴清德當時強調：“用‘中華台北’的名稱基本上就已經代表我們是附屬中國的一省。”葉金川當場反駁：“這是你自己這樣講，這意思不是這樣。”賴清德則回應：“你可以看世界衛生組織的說法。”



陳以信表示，這段“立法院”正式紀錄寫得清清楚楚。17年前的賴清德認為使用“中華台北”，“基本上就已經代表我們是附屬中國的一省”。17年後“賴政府”的部長洪申翰卻以“Chinese Taipei”名義前往中國大陸參加APEC，返台後還公開表示“並沒有遭遇到所謂矮化的狀況”。陳以信質疑洪申翰，為何不去問問17年前的賴清德“立委”會怎麼說？



陳以信嘲諷，原來“中華台北”國民黨用就是矮化，民進黨用就不是矮化。馬政府官員使用就是“附屬中國的一省”，“賴政府”部長直接到中國大陸使用，反而就變成“對等尊嚴”。他抨擊民進黨對待“中華台北”的說法前言不對後語，如果洪申翰這趟赴陸使用“中華台北”不是被矮化，就證明賴清德當年對“中華台北”的批評是錯誤，賴清德還欠馬政府與全體民眾一個道歉！