親綠民調：賴清德施政滿意度62%創新高

賴清德政府施政滿意度62.1%。（照片：台灣勵志協會提供） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）台灣勵志協會（TIA）今天召開記者會，公布最新“台灣情勢調查”，“賴政府”施政滿意度升至62.1%，是該協會一系列調查啟動以來新高，認為台灣整體經濟情況好的民眾也增至59.7%，兩項指標都是新高。協會執行長賴榮偉表示，相較之下，民眾對“立法院”滿意度僅34.8%，連續兩次處於低檔，朝野政治對立被認為是主要原因。



台灣勵志協會於2023年4月成立，由台南出生、旅美商人黃文局等人發起，聯電創辦人曹興誠、社會民主黨台北市議員苗博雅等人也是共同創辦人之一，目前由黃文局擔任理事長。協會成立宗旨包括扶植青年、強化台灣民主價值及深化台灣與國際連結。



台灣勵志協會今天在“立法院”召開民意調查發表會，由賴榮偉主持，邀請東海大學政治系教授兼主任邱師儀、台灣師範大學政治學研究所教授范世平等人與談。



賴榮偉在會中表示，此次民調採取住宅電話與手機並行，住宅電話完成600份、手機完成601份，目的是希望測出真正的民意。其中，調查顯示，62.1%民眾滿意政府施政，包括15.5%非常滿意、46.6%還算滿意，不滿意為36.6%。相較上次調查的56.3%，滿意度上升5.8個百分點，也是2025年9月調查啟動以來最高點。



賴榮偉說，59.7%民眾認為目前台灣整體經濟情況好，40.2%認為不好。認為經濟不好的原因，以房價太高44.2%居首，其次為貧富差距太大34.1%、房價過高相關生活壓力33.8%、收入太低30.4%。