藍餐會活動遭法辦　盧秀燕籲司法不雙標

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖被控替特定參選人舉辦餐會、贈送蛋黃酥等，遭檢調以涉嫌賄選法辦，但民進黨台中市長參選人何欣純日前造勢活動送炒麵則未被查辦，國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，支持乾淨選舉，但也呼籲檢調單位在偵辦過程應標準一致，勿枉勿縱，不應雙重標準。



謝典霖因涉及議會餐敘賄選案，遭檢調偵辦，彰化法院裁定羈押禁見，但民進黨台中市長參選人何欣純日前與蕭美琴合體造勢，當場發放含有香腸、滷蛋的炒麵等食物，卻未見檢調有所動作，引發爭議。



盧秀燕23日赴台中市議會市政總質詢備詢，針對檢調查辦選將涉入賄選，她受訪表示，支持乾淨選舉，台灣的民主很可貴，所以一定要堅持乾淨選舉，但也要呼籲，檢調單位在偵辦過程中，一定要標準一致，不要因為政黨不同而有不同的標準，且必須勿枉勿縱，才符合民主的精神。



針對國民黨籍台北市長蔣萬安的民調，被民進黨台北市長參選人沈伯洋追趕逼近，盧秀燕表示，民調只是參考，以她個人為例，每次選舉的民調表現看起來很差，可是最後開票結果都非常的順利，而且都贏過很多，所以民調要尊重、參考，還而更重要是，選將本身要有信心要努力，奮鬥到最後一秒鐘。



盧秀燕勉勵蔣萬安，民調只是參考，看看秀燕姐過去的經歷，每次選舉民調都不好，可是都能夠脫穎而出，也因此不要因為某一份民調就受影響，要繼續努力，繼續加油。