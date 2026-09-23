蘇巧慧領先且近兩成小草支持　李四川回應了

國民黨新北市長參選人李四川接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月23日電（記者 邱筠媜）最新民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以38.2%支持度，微幅領先中國國民黨新北市長參選人李四川的37.1%。台灣民眾黨支持者中有18.5%支持蘇巧慧。李四川23日受訪表示，藍白合作在新北市不管選前、選後絕對沒有問題，他會持續走遍新北29區，尋求市民支持。



《震傳媒》最新民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度38.2%，領先國民黨新北市長參選人李四川的37.1%，差距僅1.1個百分點。交叉分析來看，民進黨支持者中有86.8%支持蘇巧慧，國民黨支持者中有83.3%支持李四川；民眾黨支持者中，有59.3%傾向支持李四川，18.5%支持蘇巧慧，另有10%支持無黨籍的蘇輝湟。



李四川今上午赴板橋區龍興市場掃街，國民黨籍新北市議員劉美芳、新北市議員林國春、新北市議員參選人鄧凱勛等人陪同。



李四川會前接受媒體聯訪表示，藍白合作在新北市，不管選前選後絕對沒有問題，所有的民調都會把它做為參考，他還是會勤走新北市29區，尋求市民支持。



信民兩岸研究協會22日公布台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，兩人差距僅1.2個百分點。蔣萬安昨日被媒體問及怎麼看外界質疑該協會背後有聯電創辦人曹興誠影子？蔣萬安笑說，“你說那一位大罷免的曹興誠嗎？”



針對信民協會民調，李四川指出，民調出在人心，相信台北市的市民絕對自有公斷。