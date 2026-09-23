“監院”發函調查蔣萬安兒子　陳永興不認同

監察院長被提名人陳永興召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市長蔣萬安長子蔣得立日前錄取公費赴美交換生，“監察院”在沒有“監察委員”的情況下，發函台北市政府教育局瞭解有無違反利益迴避，引起風波。出身獨派、“監察院長”被提名人陳永興23日表示，不必要啦，多此一舉。時機也不對，要選舉的人會覺得不識實務，現在不是做這種事的時候。他強調，除非已有明顯違法或貪瀆事件，“監察院”才需要介入，如果他是“監察院長”，不會發生這種事。



蔣萬安兒子蔣得立錄取名額僅25人的台北市2026學年度國際交換學生學習實施計劃，從建國中學休學、赴美交換學生一年，被質疑未利益迴避。“監察院”8日晚間發新聞稿澄清，依“法務部”函釋，縱因無“監委”致未能正常行使罰鍰裁處權，“監院”仍須本於職權釐明相關事實，進行查調先行程序。“監察院”後續也發函北市府教育局要求了解計劃內容。



陳永興23日召開“監察院”何去何從？呼籲“立法院”9月29日理性行使同意權”記者會。



陳永興表示，他還沒進入“監察院”，所以沒辦法說“監察院”在沒有“監委”的情況下，去發文適不適當，若用長期關心民主發展、對台灣民主很關心的工作者來說，他覺得時機不對，政治敏感度也太低了，或許也因為現在沒有“監察院長”、副院長、“監委”，可是累積了很多辦到一半的案子，人民也持續在陳情，調查官搜集資料的工作牽涉到輕重緩急，若有院長在不應該發生這種事，回過頭來說，讓“監察院”沒了“監委”空窗那麼久，實在很不好。



陳永興說，選舉期間，朝野候選人一定會有很多批評、攻擊的東西，除非已有明顯違法或貪瀆事件，侵犯了人民的權益，“監察院”才需要介入，其實“監察院”現在不需要去介入，他希望趕快正常化，如果他是“監察院長”，不會發生這種事，但他現在不是，也不能講什麼。