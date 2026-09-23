盧秀燕提醒民進黨謹言慎行　防台美關係生變

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月23日電（記者 方敬為）針對中美領袖將於24日在華府舉行峰會，中國國民黨籍台中市議員李中今天質詢同黨市長盧秀燕表示，先前盧市長已呼籲民進黨政府因應，但綠營府院不只無作為，“外交部長”林佳龍還狂妄說“台美要共管中國”，令人擔心對台灣的安全產生反效果。盧秀燕說，先前美國總統特朗普就曾經表達對台灣駐美代表處的不滿，提醒民進黨政府要謹言慎行，以免台美關係生變。



台中市議會24日進行市政總質詢，李中質詢表示，中美領袖即將會面，對台美關係的影響令人擔憂，尤其主掌外交的林佳龍相當離譜，竟在中美峰會前夕狂妄拋出“台美共管中國”的說法。



李中說，已有媒體報導指出，特朗普政府高層要求美國各智庫盡量不要接待台灣官員，同時也要求台灣官員減少到華府智庫訪問，此現象恐造成美國與台灣之間的關係生變，問盧秀燕的看法。



盧秀燕答詢表示，其實特朗普本人在不久前才指責過台灣駐美代表處資助特定智庫，甚至揚言提告，這是一項非常嚴重的指控，因為特朗普是現任“總統”，不管外界對其評價如何，都掌握著全世界最大的權力，而台灣在各方面又非常依賴台美關係。



盧秀燕呼籲，民進黨政府應對中美互動有所掌握，並要有因應對策，尤其謹言慎行，設法修復台美雙方關係，執政團隊若不積極處理，恐怕會讓台灣民眾覺得對美國的關係正在倒退當中。