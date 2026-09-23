黃昆輝：台灣教改後老師卻離開　須全面檢討

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）面對現在教育環境，曾任台灣省教育廳長、台北市教育局長、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今天受訪表示，他不是針對任何人提出批評，但台灣教育改革推動多年，從制度、法規到課程、教學，都應進行全面檢討。過去各界曾針對教師及教育制度有許多爭論，如今卻出現不少人離開教室、不願意當老師的現象，這本身就代表制度有重新檢討的必要。不檢討、不改進，教育就沒有辦法進步”。



台灣師範大學23日在和平校區舉辦“教育大師講座”，由黃昆輝以“成就良師、作育英才”為題發表演講。前“考試院長”、前“教育部長”黃榮村主持，前“教育部長”吳清基、潘文忠與談。現場吸引近300名師生及媒體到場，禮堂座無虛席。



台灣教育改革，簡稱教改，是指台灣1990年代以來一連串的教育改革措施，不論是法令、師資、課程、教學、教科書、財政等方面，均有重大的變革，堪稱台灣教育史上變動最劇烈的階段。1994年7月28日“行政院”通過《教育改革審議委員會設置要點》。同年9月21日“行政院”教育改革審議委員會正式成立（簡稱教改會），由當年“中央研究院”院長李遠哲擔任主任委員會兼召集人。



現年90歲的黃昆輝，出生於日據時期台南州虎尾郡，美國北科羅拉多大學教育學博士。曾任府秘書長、資政、“國策顧問”、陸委會主委、“內政部長”、“中選會主委”、政委、中國國民黨秘書長、台灣團結聯盟主席、中國廣播公司董事長、台灣省教育廳長、台北市政府教育局長、台灣師範大學教育學系主任等。桃李滿天下，是台灣多名“部會”首長、校長的老師。



黃昆輝會前接受記者訪問，針對如何看待現在台灣教育改革、課綱，以及中華文化課程減少等問題？



黃昆輝表示，他並不是要對任何人進行批評，但台灣教育改革實施多年，過去各界曾針對教師及教育制度有許多爭論，如今卻出現不少人離開教室、不願意當老師的現象，這本身就代表制度有重新檢討的必要。



“教育改革牽涉的範圍很廣，因此無論是制度、法規，一直到課程、教學，都要全面地檢討！”黃昆輝說，如果發現問題卻不進行檢討及改進，台灣教育就難以繼續向前進步，教育靠師資，教育是“國家”之大本，人才培育更有賴優良教師，如果連師資都出現問題，就很難期待有好的教育，因此政府必須高度重視目前教師所面臨的處境。