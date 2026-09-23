民調追平連扁都覺得怪　蔣萬安：如履薄冰

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安出席“台北文化小旅行：梵谷篇”活動宣傳記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月23日電（記者 莊亦軒）信民兩岸研究協會22日公布2026台北市長選戰民調，中國國民黨籍台北市長蔣萬安僅領先對手民進黨台北市長參選人沈伯洋1.2個百分點，陳水扁說這份民調“抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？”蔣萬安24日表示，這次選舉民進黨全黨總動員，到處抵制、出征，讓大家感覺又回到大罷免的時候。對他來講，一直以來戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。



信民協會22日公布的最新台北市長民調，由民調專家戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪。結果顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，雙方僅差1.2個百分點；另有5.2%表示不投票或投廢票、10.6%未明確回答。該民調於9月16日至18日完成1076份有效樣本，其中住宅電話752份、行動電話324份，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。



對於信民協會所公布的台北市長選戰民調，陳水扁稱，“不能因為最新民調追平就放鬆警惕喔！何況該民調的抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？”



有台灣周刊報導，蔣萬安團隊面對沈伯洋“洋流”聲勢浩蕩，團隊要調整空戰策略，用台北市府發言人組成“女力闢謠小隊”。



中國國民黨台北市長蔣萬安23日赴台北表演藝術中心參加“台北文化小旅行：梵谷篇”活動宣傳記者會，入場前接受媒體連被問到是否代表內部評估有危機，蔣萬安回應，選戰進入白熱化會有各種不實謠言、批評、指控，市府團隊本就應該立刻說明、澄清，本來就是如此。



蔣萬安任內成功讓輝達總部落地台北，被視為他第一屆任期的重大政績，而沈伯洋23日上午舉辦輝達公民意見發表會，被問到是否劍指蔣萬安的政績。他表示，北投士林科學園區一直是台北隊上任後，非常重要的施政方向，過去這段時間克服重重困難，爭取輝達總部落腳在北士科。未來會結合南港軟體園區、內湖科學園區以及北士科，打造屬於台北的科技廊帶。



針對北士科的周邊規劃，蔣萬安指出，對於未來道路交通，短期會有公車接駁、智慧交通、中長期捷運路網規劃都在進行。



民進黨籍“新潮流系”台北市議員林亮君踢爆台北市府市場處發文打壓夜市攤商懸掛“洋流標語”，質疑市府悄悄修改公文內容、變相查水表。蔣萬安回應，對於公共空間管理，標準都是一致的。