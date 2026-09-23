邱師儀：生活有壓力年輕人對高房價有感　

東海大學政治系教授邱師儀出席民調記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）台灣勵志協會（TIA）今天召開記者會公布最新“台灣情勢調查”，與會的東海大學政治系教授邱師儀表示，經濟成長之下仍有生活壓力，20至29歲族群對高房價尤其有感，通貨膨脹也是民眾目前感受強烈的問題。換言之，即使多數民眾肯定整體經濟發展，房價與物價等直接影響日常生活的問題，仍是年輕世代及一般民眾關注的重點。



他也指出，從最新民調來看，台灣民眾政黨認同的基本版塊已產生根本性轉變，目前偏綠民眾屬於多數，若從民調呈現的政黨支持率觀察，民進黨約四成、國民黨約兩成多，綠藍之間甚至可能出現1.5倍到2倍的差距，這是當前台灣政治結構不可迴避的現象。



台灣勵志協會今天在“立法院”召開“台灣情勢調查”民意調查發表會，由協會執行長賴榮偉主持，邀請邱師儀、台灣師範大學政治學研究所教授范世平等人與談。調查顯示，“賴政府”施政滿意度為62.1%，創該系列調查新高；民眾對“立法院”滿意度則僅34.8%。



邱師儀在會中表示，現在藍白在“立法院”占多數，民進黨則是少數執政，朝野間出現許多爭議。一般民眾不見得瞭解每一項議題的來龍去脈，但對於“立院”朝野鬥爭的印象非常鮮明，也認為情況相當嚴重。



邱師儀指出，從民調個別族群分布來看，對“立院”朝野鬥爭的看法，並沒有出現某些年齡族群特別高或特別低的明顯差異，最清楚的差別仍然來自政黨分野。若再對照政黨支持度，民進黨約四成、國民黨約兩成多，已可看出台灣民眾政黨認同的基本版塊出現變化。