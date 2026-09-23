李四川赴市場掃街攤販熱情　要蘇巧慧爭預算

國民黨新北市長參選人李四川接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 攤商送上大蒜與國民黨新北市長參選人李四川齊呼“凍蒜”。（中評社 邱筠媜攝） 中評社新北9月23日電（記者 邱筠媜）中國國民黨新北市長參選人李四川日前接受廣播節目專訪，談及他與民進黨新北市長參選人蘇巧慧的差異，李四川酸蘇巧慧“用嘴巴講得比較多”。對此，李四川今受訪表示，新北市捷運局明年補助遭砍新台幣54.1億元，卻沒看到蘇巧慧的協調力，若她真的有協調力，中央補助照理應該可以馬上給。



李四川23日上午赴板橋區龍興市場掃街，國民黨籍新北市議員劉美芳、新北市議員林國春、新北市議員參選人鄧凱勛等人陪同。李四川與市場攤販握手，並掌鏡與民眾自拍，展現親和力，也有攤販送上大蒜與李四川齊呼“凍蒜”。



談及攤販的熱情支持，李四川受訪表示，謝謝所有里長、鄉親的支持，他住在板橋，走市場是以前他的平常，禮拜六、禮拜天時常陪著太太去買菜，他一定會走遍新北所有29區，尋求所有市民的支持。



針對李四川21日接受媒體人王偉忠的廣播節目專訪，談及他與民進黨新北市長參選人蘇巧慧的差異，蘇巧慧長期擔任民代，“用嘴巴講得會比較多”，自己則是“用雙手做得比較多”。蘇巧慧則反擊，“一個城市的市長，不只是要有會做事的執行力，也要具備統合、協調能力，整合不同專家意見及城市各種聲音。”



李四川指出，他贊成蘇巧慧說市長應該有執行力及協調力，但新北市捷運局明年補助遭砍54.1億元，沒有看到蘇巧慧的協調力。因為中央已經“交通部”談得這麼清楚，一毛錢都不會少，以蘇巧慧的協調力，照道理應該可以馬上就給，讓新北市看到她的協調力。



李四川22日晚間至台北大學演講，他用其成長經歷來分享，做人要誠實、做事要務實，“苦過來的人，不會忘記他人苦”。



李四川指出，關於他的成長過程，家裡就是一個普通的家庭，爸爸是捕魚的人，他當公務人員也從基層做起，爸爸也告訴他做人要老實，仔細要認真，他就秉持這樣的觀念，為所有市民服務。