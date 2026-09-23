賴榮偉：選舉民調迄今對執政黨較有利

台灣勵志協會執行長賴榮偉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）台灣勵志協會（TIA）執行長賴榮偉今天表示，近期出現民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”現象，是因為沈具有跨越政黨基本盤的條件。台北市政治板塊雖是藍大於綠，但有基本盤不代表選民一定會出門投票，沈伯洋從原本的“國防”型”轉向“地方治理型”，又能掌握市政議題，因此有機會吸引不同政黨支持者。



至於整體選情，賴榮偉說，如果把地方選舉視為“中央”執政的“期中考”，目前民調呈現政府施政滿意度及全台經濟評價都偏高，從“回溯型投票”角度來看，對執政黨較有利。但能否真正轉化為地方選票，仍要看地方、家庭及個人經濟，以及策略性投票、地方派系和組織動員等因素。



台灣勵志協會於2023年4月成立，由黃文局等人發起，聯電創辦人曹興誠、社會民主黨台北市議員苗博雅等人也是共同創辦人之一，目前由黃文局擔任理事長。



台灣勵志協會今天在“立法院”召開“台灣情勢調查”民意調查發表會，由賴榮偉主持，邀請東海大學政治系教授邱師儀、台灣師範大學政治學研究所教授范世平等人與談。



賴榮偉在會中表示，從這次民調來看，有兩大議題較具有跨黨派共識，一是“國防”、安全與“主權”相關議題，另一個則是與家庭、個人經濟直接相關的政策。尤其20至29歲、20至39歲的年輕族群，既在意經濟，也相當關注“國防”，這兩個趨勢都很明顯。



賴榮偉說，這也可以用來解釋為何近期會出現“洋流”現象，台北市長期政治板塊是藍大於綠，但政黨基本盤並不等於實際選票，選民即使支持某個政黨，如果不認同該黨政策或對推出的候選人不滿意，也未必會出門投票，甚至可能將票投給其他政黨候選人。



他認為，沈伯洋原本給外界的印象是“國防”型”，但目前正轉向地方治理型，他對市政是每一題都很熟悉，而且知道怎麼做，這正好符合目前跨黨派選民關注的兩項趨勢，包括“國防”、“主權”，以及個人與家庭經濟，因此具備跨越原有政黨支持的條件。



賴榮偉表示，選舉中很值得觀察的一個現象，就是有政黨基本盤不一定會出門投票，沒有該政黨基本盤，也可能投給該黨候選人。例如原本支持其他政黨的選民，如果對自己政黨推出的人選不滿，也可能跨黨投票，這就是基本盤與跨越基本盤之間的關係。