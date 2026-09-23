陳永興曝建議討論“監院”存廢　賴清德同意

“監察院長”被提名人陳永興召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）獨派大老、“監察院長”被提名人陳永興23日表示，朝野要學習合作，台灣社會今天對立得太厲害了，長期陷入兩極化、一元價值觀，別人的想法不一樣就是錯、就要消滅，真正民主的價值是多元，而多元社會不應如此。他曾建議賴清德就“監察院”存廢召開“國是會議”，賴也是可以接受、同意的。



陳永興也呼籲，“監察院”如果空轉，恐非民眾所樂見。期盼“立法委員”能明智理性行使同意權。



“立法院”29日即將舉行“監察院長”、“監察委員”被提名人同意權投票，院長被提名人陳永興23日召開“監察院”何去何從？呼籲“立法院”理性行使同意權”記者會。



媒體問及如何做到超越黨派，讓在野黨放心？陳永興說，前“監察院長”陳菊可能政治色彩比較強，但他離開民進黨逾20年，根本沒這樣的問題，當然他很關心台灣民主運動，也是本土意識很強的精神科醫師，但從過去他都是對弱小政黨比較同情、願意幫助的。



陳永興表示，2024大選結束後發現朝小野大，他就努力推動“綠白合”，希望民進黨與台灣民眾黨可以合作，民眾黨作為本土監督的政黨好好發揮功能，但某些對台灣未來全民力有關的議題也應該要合作，而不是都完全對立，很可惜他的努力沒有成功。因為當時民進黨“立法院”黨團總召是柯建銘，與民眾黨團總召黃國昌，這2人可能有些衝突，合作就沒有成了。



陳永興說，最後藍綠黨團通知沒辦法按照他建議的方式合作時，他有回“這次合作不成，還是按照自己的想法，但將來還是要保持合作的可能性”，對台灣來說，朝野要學習合作，今天台灣社會對立太厲害了，政黨本就可以競爭，但不是除對立外就沒有其他空間。台灣社會長期以來陷入兩極化、一元價值觀，認為衹有自己對，別人都錯就要消滅，多元社會不應如此。



陳永興指出，真正的民主價值是多元的價值，別人想法可能不同，但要尊重，彼此尋求可以合作的空間。我們有我們自己的想法，但別人的想法不一定就不好，也是要聽聽看，中間還是有很多可以互相學習的空間。