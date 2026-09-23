潘文忠：發展過度集中半導體　台灣被刨根

潘文忠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）台灣號稱科技島，前“教育部長”潘文忠23日提出隱憂指出，半導體確實是台灣之光，另方面也正在刨台灣發展的根。當大量優秀人才與教育資源集中流向特定產業，其他領域人才培育就可能面臨失衡，政府資源應投入更多在教育，重新檢視目前師資養成出現的失衡與偏頗問題。



台灣師範大學23日在和平校區禮堂舉辦“教育大師講座”，邀請黃昆輝教授教育基金會董事長、前府秘書長黃昆輝以“成就良師、作育英才”為題發表演講，由黃榮村主持，前“教育部長”吳清基、潘文忠與談。台師大校長宋曜廷、副校長張少熙等人出席，現場近300名師生及媒體座無虛席。



吳清基表示，教育是“國家”百年大計，也是人類的希望工程，教育的重要功能之一，就是讓不同家庭背景的人都有向上流動的機會，即使出身三級貧戶的孩子，也可能透過教育成為“國家”菁英，教師能夠改變學生生命歷程，因此良師興國。



黃榮村表示，台灣過去推動教育改革時曾遭遇強烈反彈，陳水扁任內也非常關心教師在教改中的角色，認為包括九年一貫課程等政策，如果無法得到第一線教師支持，教師沒有扮演關鍵角色，改革就不可能成功。



黃榮村回憶，他過去擔任“教育部長”期間曾到國中小觀課，看過教師以羅馬拼音教授閩南語，也實際觀察當時備受爭議的建構式數學教學，他看到許多第一線教師展現優異教學能力，讓他感嘆高手在人間，真正的良師往往就在外界看不到的地方。



不過，黃榮村指出，少子化初期曾出現嚴重的流浪教師現象，許多人想進入校園卻沒有職缺；近年經濟環境改變，教育現場反而遭遇缺師問題，現職教師也承受許多校務及行政壓力，這已是非常嚴厲的警告。



黃榮村說，如果政府沒有好好重視、尊重教師，讓教師找到穩定及職業認同，不再從教育現場逃亡，這是“國安”問題，尤其AI快速進入教育現場後，學生彼此互動、實作可能減少，如果沒有良師參與及引導，下一代教育品質令人擔憂。



潘文忠則表示，台灣課綱為何會在一段時間內出現十多項教育議題，值得重新思考，政府推動經濟發展，不是衹有普發現金等短期措施，如何讓未來人才永續發展，才是當前的關鍵課題。