李四川板橋大造勢　韓國瑜等三大咖都會到

韓國瑜貼出合照力挺國民黨新北市長參選人李四川。（照片：韓國瑜臉書） 中評社新北9月23日電（記者 邱筠媜）新北市長選情膠著，民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日聲勢持續升高。中國國民黨新北市長參選人李四川預計10月4日在板橋舉辦大型造勢，屆時國民黨籍“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安將同台力挺。李四川今赴板橋龍興市場掃街會前受訪透露，他與韓國瑜時常聯絡，韓也承諾“只要有需求一定來幫忙站台”。



李四川10月4日將於板橋第一運動場舉辦大型造勢，“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安將同台替李四川站台。



李四川23日上午赴板橋區龍興市場掃街，國民黨籍新北市議員劉美芳、新北市議員林國春、新北市議員參選人鄧凱勛等人陪同。李四川與市場攤販握手，並掌鏡與民眾自拍，展現親和力，也有攤販送上大蒜與李四川齊呼“凍蒜”。



針對媒體詢問，最近是否有跟韓國瑜聯絡?李四川表示，他時常跟韓國瑜聯絡，韓國瑜對他很關心，只要他有需求，一定會來幫他站台，大家拭目以待。



李四川先前曾在韓國瑜主政高雄市時擔綱副市長，兩人交情深厚，互動備受關注。韓國瑜8月24日臉書上貼出與李四川的合照力挺李四川，並寫到“老牛走得慢，但認定的路就會一直往前走；兄弟話不用多，該挺的時候一定奮蹄相挺！這次兄弟出來拚，老牛還有力，挺兄弟、繼續拚！祝旗開得勝、馬到成功”。