吳清基：大陸發展快速　勿阻兩岸學生交流

前“教育部長”、台灣教育大學系統總校長吳清基接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月24日電（記者 張穎齊）針對兩岸教育交流，前“教育部長”、台灣教育大學系統總校長吳清基接受中評社訪問表示，他擔任“教育部長”期間積極促進兩岸學歷相互採認、陸生來台及台生赴陸，讓年輕人提早接觸、建立情感，對兩岸和平永續發展有利。大陸近年發展非常快速，許多領域已不同於過去，台灣有很多地方可以與大陸交流、相互學習，政府限制陸生來台的政策應予調整。



吳清基，出生於台南，台灣師範大學教育學系博士。歷任“行政院政務委員”、台師大教育學系名譽教授、兩岸現代職業教育協會理事長、淡江大學教育政策與領導研究所講座教授、屏東科技大學終身講座教授、中國國民黨中評會主席、中國文化大學董事、台北市副市長等。



吳清基23日在台灣師範大學出席“教育大師講座”時接受中評社訪問。他說，大陸這幾年進步非常快速，過去台灣可能在部分教育領域具有領先優勢，但現在已不能用過去的眼光看待大陸發展。限制陸生來台的政策應該要調整。



“大陸在教育及其他領域快速發展，台灣也有許多值得與大陸交流、相互學習的地方！”吳清基說，兩岸如果希望維持和平永續，就更應加強教育交流，而他長期主張透過教育交流增加兩岸青年相互理解。政治局勢可能有起伏，但教育與青年交流具有長遠意義，不宜因兩岸政治關係變化而受到阻礙。



對於台灣教育改革及課綱“去中國化”爭議，吳清基也說，他反對課程“去中國化”，中華文化中有許多優質文化內涵應該繼續傳承，不能因政治因素割裂。兩岸學術及教育交流也應儘量排除政治干擾，透過交流增加彼此理解。



吳清基說，民進黨執政後推動的相關政策，許多教育界人士持保留態度，認為中華文化的教育內容仍應保留。



他說，外界有不少人認為教改失敗，但他認為台灣教育改革仍有進步之處，例如教育基本法的建立，讓教育體制有所依循；政府改善學校設備、推動現代化，以及增加教育資源投入，都有正面意義。



吳清基強調，9月28日教師節即將到來，更應重新重視尊師重道，家長與教師之間也應建立良好溝通管道，因為老師希望把學生教好，家長也希望孩子學好，雙方關心的核心其實一致，並沒有根本衝突，許多問題來自溝通不足，行政體系應及時協助解決。