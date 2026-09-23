29日行使“監院”同意權　莊瑞雄：看來會通殺

民進黨團召開輿情回應記者會，左起綠委陳培瑜、黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期29日開議，並投票表決“監察委員”人事同意權案，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄23日表示，這次氣氛看起來會通殺。藍白用砍預算逼迫，甚至人事同意權都不通過，要實質上廢掉“監察院”，但這不合理，“立法院”應該通過“修憲”方式，正道都不走，變成朝野吵架的火藥庫。



“立法院”新會期29日正式開議，當天將邀請“行政院長”卓榮泰率同各“部會”首長列席進行施政報告，同日上午10點進行“監察院”人事同意權案記名投票表決。



民進黨“立法院”黨團23日上午召開輿情回應記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲、“立委”陳培瑜出席。



媒體報導，“監察院”明年度預算編列新台幣550萬元，汰換3輛公務車為電動車，引發藍委質疑，新任“監委”產生前，不宜再花人民納稅錢買新車，預算應減烈或凍結。莊瑞雄表示，“立法院”用預算方式，讓“監察院”實質廢掉才不合理，審查預算要看是否有必要、合不合理，而不是看這次的“監委”被提名人，是不是由該政黨推薦的，這些都是情緒之爭，“國會”審查預算要說理。



莊瑞雄指出，廢掉“監察院”不是“立法院”說廢就廢，“憲政”機關是要透過“修憲”方式、還要人民公投，正道都不走，變成朝野政黨間吵架的火藥庫，如果“監察院”職權全部移撥到“立法院”來，民眾放心嗎，至少要先把配套做好。在“憲政”機關還沒廢之前，就要讓它保持運作。