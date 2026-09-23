邱師儀：習特會涉台三指標　反“台獨”最關鍵

東海大學政治系教授邱師儀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）中美元首第二次“習特會”即將登場，東海大學政治系教授邱師儀向中評社表示，台灣議題這次一定會被談到，尤其有三項指標值得密切觀察。第一也是最關鍵的，就是美國總統特朗普會不會進一步說出“反對台獨”。第二是美國對台軍售是否出現更大鬆動。第三則是台積電會不會被綁進美中談判，成為特朗普要求台灣做出更多讓步的一環。



邱師儀，美國內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska–Lincoln）政治學博士，現任東海大學政治系教授，曾任美國內布拉斯加大學林肯分校講師，研究專長包括美國社會議題、立法過程、民意調查、媒體關係與危機處理、政治心理學、“國會”研究等。



習近平23日至25日赴美進行國事訪問，24日將與特朗普在白宮舉行峰會。這是繼特朗普5月訪華後，兩人今年第二度會面，特朗普更親赴安德魯聯合基地迎接習近平夫婦，白宮安排國宴等一系列高規格接待行程。



邱師儀對此接受中評社訪問表示，特朗普本人非常在乎這次習特二會，但特朗普個人的意願，不必然完全代表美國整個行政部門的立場。從目前各種跡象來看，包括美國國務院、“國防部”、“國安會”及美國在台協會（AIT）等，美方對台政策並沒有明顯改變。



邱師儀強調，特朗普畢竟是美國總統，他本人的意願當然非常重要。尤其特朗普希望在期中選舉前，能夠在經貿以及伊朗問題上取得成果，因此需要觀察中國大陸能夠提供多少協助，這也可能牽動特朗普在其他議題上的態度。



對於近期傳出美方不希望台灣官員頻繁赴華府活動及對台軍售可能受到阻礙等消息。邱師儀則持審慎態度，他認為，目前這些仍是傳出的訊息，不能直接認定已經成為特朗普政府的政策。特朗普目前確實尚未批准相關對台軍售，但他若要在這方面鬆口，“至少要獲得什麼”，因此不能太快判斷美方已經準備對中國大陸讓步。



談到中美雙方這次峰會各自想要達成的目標，邱師儀表示，美方第一個就是農產品，包括大豆和牛肉等採購問題，另外還有稀土解禁及在伊朗問題上，中方能不能提供幫忙。



至於中國大陸，邱師儀認為，就是會想辦法把台灣議題放進去，因此他判斷，這次峰會一定會談到台灣問題。特朗普也會談到，但特朗普最後會不會讓步，“全看他存乎一心了”。



邱師儀指出，特朗普上一次對台灣議題的說法，已經和過往美國總統很不一樣。因此這次峰會在涉台部分，第一個值得觀察的，就是“特朗普會不會說反對“台獨”？”；第二個觀察重點則是軍售，特朗普會不會在對台軍售的事情上“再更鬆口”，同樣值得注意；第三則是台積電，邱師儀說，要觀察特朗普有沒有可能把台積電綁在這個議題上，“去逼迫我們台積電做更多讓步”，這是可以觀察的部分。



邱師儀提到，特朗普相當重視面子，行事風格比較變化無常，如果他認為自己前一次已經對中國大陸展現足夠善意，這次的會面後卻仍得不到相對應的回應，“特朗普是否有可能會翻臉”？這就讓此次會面最後會朝中美進一步和緩，還是有什麼變數，同樣值得觀察。