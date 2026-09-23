查扣千萬現金加燕窩　台中選將涉賄10萬交保

無黨籍台中市大里、霧峰區市議員參選人鄭伯其。（鄭伯其臉書） 台中地檢查獲市議員參選人鄭伯其涉嫌賄選，在楊姓樁腳住處查扣新台幣1526萬、69盒燕窩。（中檢提供） 中評社台北9月23日電／台中地檢署偵辦賄選案，拘提台中市大里霧峰區無黨籍市議員參選人鄭伯其，在其楊姓樁腳住處查扣新台幣1526萬元現金、69盒燕窩，依違反選罷法將2人聲押，法院裁定楊收押、鄭10萬元交保。鄭伯其上午在臉書發文稱“我平安回來了！”另檢方也查獲大雅區六寶里長參選人張嘉榮涉招待旅遊賄選，目前聲押中。



據指出，鄭伯其9月1日提出退國民黨申請，改以無黨籍身分參選台中市大里、霧峰區市議員，2日完成登記。台中地檢署21日發動第一波市議員送禮賄選案，由檢察官劉志文指揮專案小組，持搜索票兵分三路前往，先拘提楊姓樁腳等2人，扣得1526萬餘元、燕窩禮盒69盒。



接著檢方再漏夜拘提鄭伯其，並經同意實施搜索，另通知選民6人到案。檢方訊後認楊姓樁腳、鄭伯其涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄等罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，先後聲請羈押並禁止通信接見。台中地院裁定楊姓樁腳羈押禁見，鄭姓參選人則10萬元交保。



鄭伯其23日早在臉書發文表示，“謝謝大家的關心，我平安回來了”，這幾天，讓年邁的母親、家人、朋友，以及所有關心我的鄉親擔心了。從上週開始，網路上出現許多對他的負面訊息，接著又面對檢舉與司法調查。這一連串的事情，對他和家人而言，確實是一段非常煎熬的過程。



鄭伯其說，選舉可以競爭，但始終相信，任何事情都應該回到事實與證據，讓司法調查釐清，而不是讓猜測與傳言取代真相。面對司法調查，自己會坦然面對、全力配合，也相信事情終究會水落石出。