藍議員爆高雄千坪農地成廢材山　轟市府放任

國民黨籍高雄市議員許采蓁23日爆料“永安廢材山”，有一座農地遭不肖業者大量堆置廢木材、廢土及機具，總面積接近6座游泳池。（圖：許采蓁提供） 國民黨籍高雄市議員許采蓁。（中評社 資料照） 國民黨籍高雄市議員許采蓁23日爆料“永安廢材山”，有一座農地遭不肖業者大量堆置廢木材、廢土及機具，總面積接近6座游泳池。（圖：許采蓁提供） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）九合一選舉11月28日投票，高雄環境議題備受關注，去年爆出美濃大峽谷、大樹光電海、小港柏油山與燕巢垃圾山，高雄藍營23日再踢爆還有“永安廢材山”，農地遭不肖業者大量堆置廢木材、廢土及機具，總面積接近6座游泳池，引發熱議。



高雄市環保局長張瑞琿回應，該案址已有掌握行為人為44名金屬業者，並已要求業者提出清運計劃，從9月15日開始逐步清運，要求在今年年底前完成清理。目前也依據廢清法裁罰新台幣72萬，及空氣汙染防制法裁罰5百萬元。



國民黨籍高雄市議員許采蓁23日在高雄市議會質詢揭露，永安區一處約5900平方公尺、近1800坪農地，現場廢木堆高近3公尺，宛如一座小山。根據2010年歷史影像還是一片綠地，可以看到池塘，周邊也都是農田，但近年土地已被大量廢材占據。



許采蓁痛批，去年爆發美濃大峽谷之後，市府不是投入衛星監測？但她不只一次透過Google影像發現環境遭破壞地點，從美濃大峽谷、小港柏油山到如今永安廢柴山，不能每次都等問題形成後才處理。



許采蓁提出質疑，如此大面積、長時間的堆置行為為何沒有及早發現？且從環保局貼文，可以發現今年8月該發生悶燒，遭環保局以空氣汙染防制法裁罰，為何環保局早就掌握該案場，廢木材卻還曝露在現場沒有處理。