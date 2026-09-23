雲林人口狂流失　劉建國提政策盼青年返鄉

雲林縣長參選人、綠委劉建國（前右四）今天提出青年政策。（中評社 李京昇攝） 雲林縣長參選人、綠委劉建國（前中）提出“好安居、好工作、好生活”三大面向的青年政策。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月23日電（記者 李京昇）民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國23日提出“青年三好・雲林正好”青年政策，從“好安居、好工作、好生活”3面向提出具體方案，包括租屋及與家人同住每月補助3000元、首購3年3萬元、返鄉就業每月補助5000元，以及18至39歲青年每年1萬2000點生活點數，盼降低青年居住與生活負擔，吸引返鄉留鄉。



劉建國表示，雲林人口今年2月正式跌破65萬人，10年前人口則跌破70萬人，10年間平均每年減少約5000人。他認為，人口持續流失是雲林必須面對的危機，雖然不敢期待人口立即回升，但至少要先做到“止跌”，而政府必須透過更具體、可執行的政策，讓青年覺得留在家鄉有發展的可能。



他以自身經驗說明，自己一路從基層打拚，直到40歲都沒有能力買下自己的房子，因此更能理解沒有家庭資源奧援的青年，面對頭期款及長期房貸的壓力。



劉建國提出“安居三三三”，第一是租屋補貼，中央已有租金補貼，若青年在雲林就業及租屋，縣府再加碼每月3000元，連續3年；第二是住家補貼，針對與父母或直系親屬同住、共同負擔家庭住宅房貸者，每月補助3000元，同樣持續3年；第三則是首購成家補助，針對首次在雲林購買自用住宅者，規劃3年共3萬元，補助節能家電及住宅修繕等支出。



在“好工作”方面，劉建國提出“青年好薪行動”，針對首次返鄉、在雲林穩定就業的青年，每月補助5000元，1年最高6萬元。他同時主張以AI人才培育基地為基礎，推動AI無人機新創產業園區、文化科技產業聚落及AI農業相關產業，並結合褒忠產業園區等發展，希望透過產業轉型增加青年就業機會。相關方向也延續他先前提出以AI人才培育中心及科技產業聚落吸引青年返鄉的政見。

