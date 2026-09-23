何權峰稱賴瑞隆領先10%　拚形象後勢看漲

民進黨籍高雄市議員何權峰。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市議會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）九合一選舉11月28日投票，高雄選戰持續升溫。針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆打出許多形象牌，是否能彌補人設不足這部分，民進黨籍高雄市議員何權峰表示，多讓選民認識候選人的不同面向，絕對是好事，目前賴穩定領先10%，換算起來大約贏10萬多票，後勢持續看漲。



高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。賴瑞隆因為個人特質不鮮明，常被外界點評存在感較低。不過賴陣營近期做足宣傳，譬如洋流到港合體“隆捲風”、還被蕭美琴稱讚是“隆貓”、綠營選將也用七龍珠召喚“神隆”當梗來站路口來，近日創造許多討論。



對此，何權峰23日在高雄市議會受訪表示，過去大家對賴瑞隆可能比較有敦厚的形象，藉由各種宣傳，也讓大家看到有不同的一面，這可以促進市民對賴的瞭解，對形象也會有提升，尤其是蕭美琴形容像貓平常溫馴，但被需要時會全力以赴。



有關柯志恩9月19日在鳳山大造勢是否造成威脅，何權峰表示，當天也有洋流活動，但兩邊性質不同，動員場與自然流量，所以人數無從比較，他則認為對藍綠陣營各自都是很好的成功造勢場，且未來賴也會在鳳山同場地辦造勢，就到時再看人數怎樣。



何權峰表示，他參與多場賴瑞隆舉辦的百工百業後援會成立，氣氛都相當不錯。以目前內參民調來看，仍是領先對手10%，換算起來大約贏10萬多票。由於贏的幅度不夠多，所以才會有接近的感覺。今年選情較冷，投票率恐偏低，所以要持續努力。