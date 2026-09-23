台北市長民調掀爭議！沈富雄：戴立安犯大錯

信民協會22日公布台北市長民調引發爭議，沈富雄說，戴立安犯了一個大錯而渾然不覺。（照片：沈富雄臉書） 中評社台北9月23日電／信民兩岸研究協會22日公布最新台北市長民調顯示，尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨台北市長參選人沈伯洋則是40.5%，雙方相差1.2個百分點。對此，前“立委”沈富雄23日在臉書發文認為，戴立安犯一個大錯，而他自己渾然不覺，並提出6點說明，認為以戴立安在民調界的地位應該從速道歉。



信民協會最新台北市長選舉民調顯示，向來被視為深藍的大安區有43.2%挺蔣萬安，44.3%支持沈伯洋；南港區蔣、沈支持度分別為41.4%、45.9%；內湖區有36.3%支持蔣萬安、42.2%挺沈伯洋；而長期被視為綠營票倉的大同區有47.3%支持蔣萬安、31.5%挺沈伯洋；北投也43.1%挺蔣、34.6%支持沈。



針對民調的政黨傾向樣本方面，有24.3%表態支持國民黨、民進黨支持者32.7%，引發議論，戴立安昨天解釋，民進黨的表態率高，但不代表抽到的國民黨支持者就少，因為支持者可能不願表態、說自己中立，但其實在政策上、適合度、政黨上的選擇，可以去標定其藍綠深淺。



沈富雄今天在臉書以“戴立安犯了一個大錯，而他自己渾然不覺”為題發文，並提出6點說明。



1、戴立安昨天發表的民調在技術與結論上犯了一個大錯誤，以他在民調界的地位應該從速道歉。



2、戴立安先生的設計一如往昔，沒有錯誤。



3、民調的錯在畢肯公司，在修正性別與人口數時，把政黨傾向也連帶修歪了。



4、戴立安先生的錯，錯在他不肯承認民調技術上的錯，而把可能的錯誤扭曲成藍營的人不再承認自己的藍，而跑到中立這一塊躲起來了。



5、為了釐清誰是誰非，戴立安先生應快速在大同區做一個小民調，只問一個問題：“你是藍？是綠？有點藍？有點綠？都不是！”真相立刻大白。



6、問題的關鍵在人口與性別是硬梆梆的，容易修正，而政黨傾向是無從捉摸的，不但修正不來，而是被修壞掉還渾然不知。