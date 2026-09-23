彰化選情好轉謝家才被押？魏平政曝基層反應

國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）接受尹乃菁（左）訪問。（照片：《中廣論壇》YouTube） 中評社台北9月23日電／中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖、其父謝新隆涉及餐會賄選案，17日深夜先後遭法院裁定羈押，其母鄭汝芬則獲100萬元交保。藍營在地基層傳出是因國民黨彰化縣長參選人魏平政選情開始好轉，謝家才會被押，欲藉“下重手”、企圖斷魏人脈。對此，魏平政今日受訪僅表示不知道是否真與此現象有關，但他確實感受到，自己的氣勢正在慢慢起來，尤其近來與選民握手時，更感覺出現明顯變化。



魏平政23日接受廣播節目《中廣論壇》主持人尹乃菁訪問表示，過去造訪基層，握10隻手，可能有7、8隻手的主人面無表情，但現在他握10隻手，可能有7、8個人會熱切告訴他“我一定投你”、“我一定支持你”。至於選情倒吃甘蔗後，是否會擔心要面對的各種攻擊更多？魏平政說，無法揣測別人的想法與做法，他唯一能做的就是端出政策牛肉、全力以赴，而從下周開始，每周都會舉行政見記者會，直面選民。



談謝家父子被押，魏平政質疑檢調啟動時機及強制處分對象，一次針對一個家族多名主要成員採取強制處分，這在過去非常少見。他表示，鄭汝芬是他的顧問團團長，也是重要輔選要角，如今遭列被告且百萬元交保，“其實對我來講是很大的影響”，但仍相信她平靜一段時間後，仍會歸隊來替他輔選。



被問到因為“謝家”事件引發全台候選人秋節辦活動都被綁手綁腳，魏平政態度強硬的質疑，如果“謝家6月辦餐會”有事，“綠營桃園餐會送300元高價雞蛋為什麼沒事？”。他還提到，民進黨台中市長參選人何欣純後援會活動的餐盒也有爭議，但從律師角度強調，“我並不認為何欣純那個便當有問題”，因為競選活動合理的提供與會者茶水、便餐飲招待，原本就不必無限上綱，謝家餐會情況也差不多，他也已經詳細說明，為何謝家被押，外界對檢方有那麼多疑問。



至於國民黨籍彰化縣長王惠美的輔選動向，魏平政表示，王惠美目前專注縣政，“我們持續尊重”，但自己的選舉腳步不能停。他強調，只要王惠美把縣政做好，就是最好的後盾，“國民黨執政就是品質保證”。