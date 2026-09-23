民眾黨推花東發展條例　爭大眾運輸票價補助

民眾黨中央委員會23日移師花蓮市舉行。（民眾黨提供） 中評社台北9月23日電／台灣民眾黨中央委員會23日移師花蓮市舉行，黨主席黃國昌親自出席力挺戴于文參選花蓮市長，並高喊“花蓮新政治、戴于文凍蒜”等口號。戴于文在會中提出了涵蓋經濟、交通、長輩補助、家庭育兒等七大面向的市政願景。黃國昌強調，會全力推動《花東地區發展條例》修法，爭取花東居民大眾運輸票價補助三成，讓鄉親不再為生計與返鄉之路受苦。



民眾黨23日發新聞稿表示，今日適逢馬太鞍洪災滿一週年，花蓮接連遭遇0403強震與馬太鞍堰塞湖潰堤重創，家園與生計皆尚未平復。主席黃國昌強調，從第一線救災、特別條例重建經費，到強力監督預算落實，民眾黨始終與花蓮鄉親站在一起。未來戴于文在地方、連線“國會”在“中央”，一條心解決民眾生計、守護部落權益，並會全力推動《花東地區發展條例》修法，爭取花東居民大眾運輸票價補助三成，讓花東鄉親不再為生計與返鄉之路受苦。



戴于文直指“花蓮市民到底需要什麼？”過去十年，花蓮市人口減少近9,000人，平均每天流失2.46人；六歲以下兒童減少四成，長輩增加約6,500人。面對人口流失、少子化與高齡化，他提出拚經濟、好交通、新政治、顧長輩、護海洋、尊重多元、挺家庭七大市政方向，強調不能再用舊方法處理新問題，要讓市民感受到改變。



戴于文指出，花蓮觀光不能只靠太魯閣，更不能活動結束、消費也跟著散場。他主張以東大門夜市為核心，串聯舊鐵道商圈、大禹街、公正街、中華路、中山路及民國路，整合餐飲、旅宿與夜間活動，吸引遊客專程來、多住一晚；搭配振興券、店家數位轉型及常態城市活動，把人潮帶進店家、消費留在花蓮。



交通與照顧方面，戴于文承諾盤點公有閒置空間，四年新增300格停車位，建立即時停車資訊與導航系統，減少繞路找車位的困擾；推動最高新台幣6萬元假牙補助，四年增加20%托育量能、至少增設3處親子與托育據點，補足夜間及假日托育需求。“讓長輩敢開口笑，讓年輕人敢生、敢留在花蓮，這才是市政該做的事”。



戴于文表示，將建立海岸熱點地圖、持續清理海廢、改善海岸公共空間並推動環境教育，讓乾淨、安全的海岸成為觀光亮點。部落經費則維持原有額度，再加碼200萬元，支持族語、工藝、音樂與文化傳承，公開補助申請、審查及執行成果，讓預算用在族人需要的地方。



戴于文強調，將把台北市政府的實務經驗及柯文哲市府公開透明、恪守財政紀律的精神帶回花蓮，推出“花蓮市政儀表板”，公開預算、政策進度、執行率與成果，讓市民看得懂、查得到、能監督。政策都要交代財源與完成期限，不能選前開支票、選後推說沒錢。“花蓮需要改變，也需要一位新市長”。他將以專業、清新、勇敢拚的態度，打造新政治，翻轉花蓮、共榮花蓮。