深入部落　江啟臣大梨山提原住民五大政見

國民黨台中市長參選人江啟臣23日前往台中和平區環山部落，獲披泰雅族傳統戰袍，並發表五大原住民族政策。（照片：江啟臣辦公室提供） 中評社台中9月23日電／中國國民黨台中市長參選人江啟臣23日前往台中和平區環山部落，發表五大原住民族政策，強調原民照顧應“走出原鄉”。江啟臣抵達部落受到眾人熱烈歡迎，獲披傳統戰袍，現場部落族人們熱情演唱“當選歌”，預祝江啟臣參選台中市長旗開得勝。



國民黨籍台中市議員古秀英、吳振嘉也一同出席關注原民權益，部落耆老更依循泰雅族規範，親自為江啟臣披上傳統戰袍，象徵原鄉團結力挺，預祝選戰“戰無不勝”。



江啟臣一抵達部落便受到鄉親熱烈歡迎，除了獲披傳統戰袍外，現場部落的族人們更熱情演唱了“當選歌”，預祝江啟臣參選台中市長“旗開得勝”。江啟臣有感而發地表示，原住民族是台灣最早落地生根的民族，有著深厚的歷史文化，對這塊土地更有著深遠貢獻。他指出，台中市原住民超過4.3萬人，但僅約一成居住在和平區，其餘多數分布於豐原、潭子、北屯、太平等行政區，因此原民政策絕不能侷限於原鄉部落。



會中，江啟臣正式拋出五大政策：包含“升級職業培力”，強化就業競爭力；針對原民健康保障，他承諾“加碼原民微型保險”，由市府全額負擔15至64歲原住民的微型保險，提供最基本保障；並“打造行動長照車”，結合醫療檢測深入部落服務長者。



為落實“原力與你同在”，讓各年齡層、各角落的原住民都能獲得市府照顧，江啟臣也提出“獎勵於原鄉外設置原住民族據點”，提供展演與青年創業交流空間；以及“建構原民語言與祭儀智慧庫以傳承文化”，讓原民文化不僅僅是保存在庫，而是透過科技方式傳承，融入青年族人的生活中。



古秀英則在會中指出，過去4年在江啟臣鼎力相助下，已完成近30條部落道路建設；未來將進一步攜手推動梨山衛生所重建與醫療設備擴充，並落實江啟臣提出的大梨山地區“山和谷”產業經濟藍圖（梨山、和平、谷關），透過大型活動帶動在地觀光與農業發展。針對農損賠償與社福，古秀英強調將配合市府擴大“愛心卡”功能，讓長輩不僅能搭車，更能透過點數購買民生物資，升級原鄉生活品質。



吳振嘉承諾，當選後一年內，將爭取敬老卡計程車補助超過100以上，並開放點數用於農會購物。此外，針對現行重陽敬老禮金，他也期盼未來江啟臣擔任市長後能進一步加碼，透過更完善的社福網絡，實質照顧在地長輩需求。



江啟臣期盼，未來的市政建設不僅要跨越城鄉差距，將資源落實到城市的每一個角落，更要為原住民的下一代創造出更寬廣的發展空間。他承諾，未來將與所有族人站在一起，不只要讓大家在台中市享受到“幸福宜居”的生活，更要攜手打拚，共同看見這座城市與下一代充滿希望的未來。