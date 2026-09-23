許信良拉抬桃園黃世杰　稱學霸值得支持

許信良大讚黃世杰是學霸。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政年底將尋求連任，對決民進黨桃園市長參選人黃世杰。23日民進黨將行動中常會移師到桃園舉行，積極拉抬黃世杰的選情。曾任桃園縣長、民進黨主席許信良指出，黃世杰是最好的桃園市長候選人，黃跟國民黨籍台北市長蔣萬安是建國中學同學，並以第一名的成績畢業，比蔣還優秀，後來又考上台灣大學，司法高考也是第一名司法高考也是第一名，黃根本就是學霸，值得所有桃園市民的支持。



民進黨行動中常會23日在桃園市中壢區的南方莊園舉行，包括賴清德、民進黨前主席許信良、民進黨秘書長徐國勇、黃世杰競選總部主委范振修，以及民進黨籍桃園市議員都全員到齊。



擔任黃世杰競選總部榮譽主委的許信良表示，台灣從來沒有像今天這麼好過，GDP成長、尖端科技壟斷世界，都與政府推動的各項重要政策有關，讓我們成為世界最好；桃園市的國民黨參選人，並不關心桃園的發展，至於黃世杰是在地人，有才華，一定要支持他當選，讓桃園在如此好的大環境中，能有更好的發展。



賴清德大讚黃世杰有兩項優點表示，第一是黃年輕有活力，想要為這個城市打拚，帶這個城市進步；第二是黃為桃園在地出生長大的在地人，對桃園的事非常了解，黃在桃園出生、長大、就學、就業，也當過桃園市政府的處長、參議，還當過“立法委員”、“法務部次長”，現在來當桃園市長，是最理想、最適合的人選。



黃世杰提到，他在桃園新屋笨港長大，桃園是故鄉，也是成家立業、實踐夢想的地方。這段時間他走遍桃園13區，聽到最多的不是宏大的口號，而是市民希望公車準時一點、交通順一點、醫療資源多一點，年輕人在這座城市更有未來。



黃世杰強調，桃園擁有“國門”、產業、科技、人口與交通區位等得天獨厚的條件，真正需要的是把這些優勢整合起來、轉化成市民有感的城市進步。因為建設不是靠許願，也不是靠口號，桃園已經錯過太多時間，現在就是重新出發的關鍵時刻。