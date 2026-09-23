銘傳大學在台境外生品嚐月餅　體驗中秋節慶

左起 緬甸的楊紫語、加拿大的麥斯、泰國的Nana手持月餅合影。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月24日電（記者 莊亦軒）中秋佳節將至，銘傳大學國際教育交流處23日中午舉辦“Happy Moon Festival－花好月圓慶中秋”活動，準備月餅及飲品與境外生分享，邀請大家一起品嚐中秋滋味，在銘傳校園體驗台灣的節慶文化。國教處也特地準備月餅、飲料，提供給前來參與中秋慶祝活動的境外生。



銘傳大學國際教育交流處23日中午在台北校區、桃園校區兩地同時舉辦“Happy Moon Festival－花好月圓慶中秋”活動，提前慶祝25日的中秋節。活動中由國教處老師準備有獎問答，藉由互動遊戲讓非華人的境外生能透過節慶體驗，認識不同文化。



記者分別採訪來自泰國、緬甸、加拿的國際學生，詢問他們在來台灣之前是否知道華人有過中秋節的習俗，以及台灣特有的中秋烤肉文化。



來自泰國的Nana表示，自己來到台灣已有三年時間，今年已是第三次在台灣度過中秋節。她提到，過去在泰國過中秋時，習俗上僅是將月餅或柚子分送給親戚與家人，並沒有戶外聚餐或烤肉的習慣。去年是她第一次在台灣體驗中秋烤肉，今年有規劃前往高雄與男友家人及朋友一同烤肉同樂。



緬甸出身的楊紫語指出，緬甸當地的華人同樣會慶祝中秋節，大家聚在一起享用月餅，但來到台灣後才第一次知道中秋節竟然會“烤肉”，覺得非常特別，也特地去了解這項習俗的由來。未來回緬甸後也想鼓勵父母嘗試在中秋節烤肉。趁著這次中秋連假，打算與朋友相約在新北周邊出遊聚餐，並特別安排品嚐燒烤或韓式烤肉，好好感受台灣的中秋氣氛。



加拿大新生麥斯(Max)說，過去曾造訪台灣四次，但今年是第一次在台灣期間度過中秋。過去在加拿大生活時雖然隱約知道中秋節的存在，有時也會購買月餅食用，但當地並不像聖誕節般擁有假期或盛大的家庭慶典，也從未在中秋節烤肉。這周五(25日)受朋友邀請前往其工作的小酒館參加烤肉派對，相當期待能親身參與深具台灣特色的中秋烤肉。