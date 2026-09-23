台AI動能擴及供應鏈　8月產業用電創新高

新竹科學園區。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／全球AI投資熱度延燒，台灣位居全球硬體製造核心，生產及出口持續暢旺。台灣綜合研究院（台綜院）23日指出，8月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，隨著AI動能擴及供應鏈，產業用電首度突破160億度，創歷史新高。



台綜院23日發布新聞稿指出，全台高壓以上產業用電量較去年同期成長0.82%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈；並預測8月經濟成長率為12.4%。



台綜院說明，隨著全球AI應用加速深化及雲端運算規模擴大，高效能運算與智慧應用需求成長，帶動半導體與電子零組件產業生產及投資動能維持強勁，並進一步擴及設備、材料及周邊供應鏈，部分傳統產業用電與外銷訂單表現逐步改善。



觀察產業別表現，台綜院分析，半導體用電成長明顯回升，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，並對整體製造業用電形成支撐，相關設備與材料需求也同步增加，帶動機械設備及鋼鐵業用電維持正成長。



相較之下，化學材料、紡織等傳統產業用電仍低於去年同期，8月紡織業用電量較去年同期減少11.59%，電力景氣燈號續呈衰退藍燈。化學材料業用電量較去年同期減少5.28%，電力景氣燈號續呈低迷藍燈，儘管化學材料業接單表現已有改善，用電量還是明顯低於去年同期，顯示外需回升尚未全面反映於生產端，產業景氣仍處低檔調整階段。



台綜院指出，8月全台高壓以上產業用電量首度突破160億度，創下歷史新高，外銷訂單也首度突破千億美元，並創歷年單月新高，顯示外部需求與內部生產活動同步強勁。從近期景氣熱絡表現可看出，以半導體為核心的高附加價值產業是帶動台灣經濟成長的主要力量，並對相關供應鏈產業帶來外溢效果。



此外，企業綠電使用量持續增加，使“整體產業用電”與“台電售電”呈現不同走勢。台綜院指出，半導體與科技業採購綠電、使用再生能源規模擴大，部分原由台電供應的需求轉由綠電供應，因此8月台電高壓以上整體產業售電量反而年減2.04%，其中製造業年減2.79%，服務業則年增1.19%。