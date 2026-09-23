台北故宮聯名台灣虎航　典藏融入彩繪機身

台北故宮與台灣虎航聯名彩繪飛機。（台灣虎航提供） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）台北故宮博物院首度跨界攜手台灣虎航，23日發表“國寶出遊去：雲端上的文化之旅”聯名彩繪機，將翠玉白菜、肉形石、毛公鼎等10件知名文物搬上飛機，並延伸至機艙、登機證及相關商品。台灣虎航董事長黃世惠表示，彩繪機預計最快11月上旬啟航，希望化身台灣最大的一張名片，飛向海外吸引更多國際旅客來台。



台北故宮23日舉行台灣虎航聯名彩繪機發表記者會，院長蕭宗煌、政務副院長黃永泰、“交通部觀光署”長陳玉秀、台灣虎航董事長黃世惠、中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞等出席。現場首度公開彩繪機塗裝設計，並播放3D影片，還有虎航、翠玉白菜的人偶表演，活動主持人為麵包Sylvia。



黃世惠表示，此次合作籌備將近一年，雙方從10件文物的挑選、呈現方式，到周邊商品及機上用品均經過討論，由於此次不只彩繪機身，也將故宮元素延伸至機艙內，設計還須依照民航法規進行測試，預計最快11月上旬投入飛航。



台灣虎航將迎來開航12周年，今宣布攜手台北故宮博物院打造彩繪機，將10件國寶級文物與畫作化為設計元素，打造翱翔天際的空中移動博物院。虎航也規劃將故宮經典的《清明上河圖》重新設計成《台灣上河圖》，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等地的地標，將出現於旅客登機證背面、機上隔熱紙杯套，及機艙內座椅上方置物櫃門。



黃世惠說，故宮近年逐漸年輕化，也讓館藏文物以更親近民眾的方式呈現，這與虎航希望成為受旅客喜愛航空公司的方向相符。她笑稱，若問打造彩繪機花費多少？它是無價的，因為機上一次就有10件故宮國寶。



黃世惠指出，合作不希望旅客只在機身外看到國寶，而是從接觸航空公司的第一刻到抵達目的地，都能感受到故宮元素，部分文物圖像也運用於登機證，讓旅客能帶回收藏，並結合故宮優惠，增加旅客實際走進故宮欣賞文物真品的意願。



蕭宗煌表示，故宮是台灣最具國際知名度的博物館之一，過去國外旅客占相當高比例，其中日本、韓國旅客尤其重要；虎航以亞洲航線為主，是很適合故宮的合作夥伴，故宮對館藏IP採取開放分享態度，希望讓故宮成為全民的故宮、全民的資產，過去各種文創行銷方式幾乎都嘗試過，“就是飛機沒有做”，此次終於讓文物真正飛上天空。



“透過彩繪機合作，希望達到讓文物飛出去、讓旅客飛進來！”蕭宗煌說，更進一步讓台灣走出去、讓世界走進來，藉故宮國寶提升台灣文化在國際市場的能見度。



隨後進行啟動儀式與簽署儀式，還有大合照，現場還有故宮、虎航的相關周邊，記者會活動圓滿結束。