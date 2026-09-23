老饕稱LV　雲林斗六文旦今年減產甜度依舊

文旦農賴献鏞拿著自產雲林斗六文旦比讚。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月23日電（記者 李京昇）中秋節將至，雲林斗六文旦進入銷售旺季，但今年受3月低溫及6月豪雨影響，部分果園開花期授粉率下降，文旦平均減產約2至3成，雖產量降低，但成熟期雨量較少，果實甜度維持10度以上，產地價格每台斤約110至120元，價格平穩，在過節前夕斗六文旦廣受消費者青睞。



根據雲林縣政府農業處統計，雲林全縣文旦種植面積約235公頃，總產量約4700公噸，其中斗六市種植面積超過7成，達183公頃。雖然雲林的產量不是全台最高，但因為當地的微酸性土壤與優良風土條件，加上果農精進的栽培技術，使“斗六文旦”在市場上建立極高的品牌識別度，其果肉晶瑩細緻、汁多且酸甜平衡，甜度最高可達13至18度，因此在老饕界擁有“文旦界的LV”與“魚翅文旦”的美名，因此斗六文旦與台南麻豆、花蓮鶴岡產區的文旦齊名。



但雲林地區今年3月低溫、6月連續豪雨，造成部分文旦果園開花及結果受到影響，所幸文旦成熟期間雨量較少，果實糖分足夠，整體品質維持穩定，但因產量降低，使得市場供不應求。



斗六市文旦農賴献鏞表示，今年天候確實影響文旦產量，主要問題出現在開花期，受到天氣影響，花朵授粉率變差，導致結果率下降。他的果園過去每分地平均可收成約5000至6000斤，今年僅約4000斤，減產幅度明顯。



賴献鏞說，往年果樹結果時往往結實累累，今年結果量約衹有往年的3分之2，因此留下來的果實相對較大，不過文旦並非果實越大越好，果粒過大反而水分較少，甜度也會受到影響，今年斗六文旦平均甜度維持10度，品質好一點的可以到18度左右。



目前雲林斗六文旦幾乎都已完成採摘，農民陸續出貨迎接中秋節市場。賴献鏞指出，今年價格大致與往年相當，產地價每台斤110、120元，雖然產量減少，但市場需求仍在，農民整體收益並未因減產而大幅受到影響。



根據台灣“農業部”資料，有關文旦的起源有兩種傳說，一說有個小旦，姓文，國色天香，很多人想追求，但她卻躲到偏遠鄉間終老，死後在他住處長出一棵柚子，開花時香氣濃郁，為紀念這位文姓小旦，“柚子”便又叫文旦了。又據說十七世紀時，清朝有個船長謝文旦，海上遇難，漂到鹿兒島附近獲救，他以文旦種子為禮贈給當地居民，因此在日本“柚子”就被稱為文旦。