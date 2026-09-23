台北故宮瓦片剝落　將全面檢測一併修繕

台北故宮博物院研究大樓北面屋頂瓦片近日大片剝落，將修繕處理。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）台北故宮博物院研究大樓北面屋頂瓦片近日大片剝落，引起民眾擔憂。政務副院長黃永泰向中評社表示，研究大樓屋頂1983年完工，距今已有40多年，也是至今唯一未曾進行屋瓦全面更新的區域，故宮將利用此次機會，針對建築東、西、南、北四面屋瓦進行全面檢測，並視檢測結果一併辦理修繕。



台北故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日大片剝落，引發民眾憂慮，但由於故宮正館以及周邊天下為公牌坊、華表大道、研究大樓等均已登錄為文化景觀，凡有更動都須受台北市文化局審議通過。



台北故宮23日舉行台灣虎航聯名彩繪機發表記者會，黃永泰會後接受中評社訪問表示，研究大樓屋頂完成於1983年，已有40多年歷史，也是目前唯一沒有進行過屋瓦更新的區域。因此故宮決定利用這次機會，不只針對發生瓦片剝落的北面，而是將東、西、南、北四面全部進行一次完整檢測，之後可能一併辦理修繕。



黃永泰，出生於澎湖，成功大學建築系博士，歷任海基會董事、高雄市政府工務局幫工程司、“審計部”簡任稽察兼科長、“中研院”總務處長、台南市政府副秘書長、台北故宮博物院政務副院長、常務副院長等職。



黃永泰指出，研究大樓屬於文化景觀的一部分，故宮在事件發生隔天即與台北市文化局取得聯繫及共識，文化局也將到現場了解實際情形。故宮目前已將相關計劃書送交文化局，待審查通過後，就會立即進行後續改善。



他說，故宮另外邀請專家學者進行現場勘查，計劃針對整體屋瓦及相關構造進行全面檢測，再依專業意見決定後續修繕方式，希望一次掌握整棟研究大樓屋頂的實際狀況。



記者問，此次瓦片剝落是否會影響故宮國寶文物的典藏、研究，以及一般觀眾參觀安全？



黃永泰表示，不會影響，發生瓦片剝落的位置與文物典藏空間距離相當遠，掉落位置位於3樓露台及避難層一帶，也與一般旅客、觀眾的參觀動線沒有重疊，因此目前不影響文物典藏及民眾參觀。