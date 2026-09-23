源於清光緒年間　苗市西山聖帝廟建新牌樓

苗栗市西山聖帝廟獲官方補助新建牌樓。（林月琴辦公室提供） 中評社台北9月23日電／苗栗市西山聖帝廟去年透過“客委會”“創生環境營造計劃”補助，改善完成廟宇周邊環境。民進黨苗栗市長參選人林月琴23日邀請“客委會主委”古秀妃走訪，民進黨苗栗縣長參選人、議員陳品安及議員徐筱菁、許櫻萍等人皆出席。地方反映廟方新建牌樓需求，獲“客委會”同意補助新台幣1440萬元支持，預計明年辦理。



苗栗市西山聖帝廟源於清光緒18年（西元1892年），最初是由在地仕紳謝進興特地前往竹塹（新竹）芎林飛鳳山的代勸堂奉請關聖帝君香火，起初供奉於民宅中，後創立“騰鳳山昭明宮”，如今成為當地歷史悠久的關聖帝君信仰中心與重要的客庄文化據點。這座百年古廟隱身於苗栗市西山地區（文聖里），香火極為鼎盛，也是地方政治人物與信眾前來祈求平安、正氣護佑的武廟聖地。



林月琴認為，此行最重要成果之一，就是成功爭取“客委會”核定1440萬元，支持西山聖帝廟牌樓新建計劃。西山聖帝廟是苗栗市重要的地方信仰與客庄文化據點，工程總經費1800萬元，由“客委會”補助80%，預計2027年辦理。



除了文化建設，眾人走訪維新社區及希望之春伯公照護站。林月琴指出，伯公照護站結合長照、客語與社區，讓長輩在熟悉的地方接受照顧，有人陪伴、一起吃飯及參與活動。苗栗市伯公照護站已由去年的13站增加至今年的16站，“客委會”分攤經費也由84萬4200元提高至130萬元。她將持續爭取更多資源，不只支持活動，也要改善據點設備、長者健康促進及第一線服務條件。



林月琴提及，她日前已邀請中油董事長到苗栗市，爭取增加睦鄰資源，並希望將增加的資源優先投入苗栗市伯公照護站及長者服務。未來包括“客委會”伯公照護站、“衛福部長”照3.0、公營事業睦鄰資源與地方市政，都應進一步整合。