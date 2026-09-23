張嘉郡助雲林台西農會　推烤香米新產品

雲林縣長參選人、藍委張嘉郡（左三）今天推廣台西鄉農會的新產品烤香米。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月23日電（記者 李京昇）雲林縣台西鄉農會去年推出“烤玉米”受到市場歡迎，累計銷量突破270萬包，23日再推出姐妹產品“烤香米”，以台灣產蓬萊米搭配雲林玉米、毛豆，經高溫乾燥製程打造酥脆米食。中國國民黨籍雲林縣長參選人、藍委張嘉郡出席力挺，盼透過加工創新拓展雲林農產市場。



雲林縣的食用玉米與加工玉米粒產量位居全台之冠，根據台灣“農業部”統計，雲林全縣玉米栽培面積約5200公頃，每年可產出近45500公噸玉米粒，年產值便高達新台幣2億5千萬元。另，雲林全縣的稻穀種植面積便高達2萬多公頃，其中大埤鄉、水林鄉、莿桐鄉、斗南鎮等皆為破千公頃的蓬萊米大產區。



台西鄉農會去年推出“烤玉米”打開市場，累計銷量已突破270萬包，23日再推出全新姐妹產品“烤香米”，以台灣生產蓬萊米搭配雲林在地玉米、毛豆，透過加工技術轉化為酥脆米食。“立委”、雲林縣長候選人張嘉郡出席新品發表，盼延續“烤玉米”成功經驗，讓更多雲林農產走進消費市場。



新品發表會由張嘉郡、雲林縣副縣長謝淑亞、農糧署副分署長徐惠瑩、台西鄉長李文來及台西鄉農會總幹事林添祥等人共同見證。張嘉郡表示，從“烤玉米”到“烤香米”，可以看到台西鄉農會持續嘗試不同的產品方向，也證明在地農產透過適當加工，就能創造新的市場可能。



台西鄉農會總幹事林添祥表示，去年推出的“烤玉米”受到消費者歡迎，目前銷量已超過270萬包，也感謝張嘉郡協助推廣雲林農產。這次推出“烤香米”，則是延續產品開發經驗，將台西在地農產與“國產”米結合，希望開拓更多元的農產品市場。



張嘉郡指出，“烤香米”從去年開始研發，歷經約1年的食材搭配、製程及口感調整，最後選用台灣在地蓬萊米搭配玉米、毛豆。蓬萊米具有良好膨發特性，加工後能呈現均勻膨發效果，再搭配玉米及毛豆，增加酥脆口感，也保留米香及在地食材風味。



張嘉郡表示，雲林農業優勢不只是產量，更包括農產品品質及多樣性，面對消費型態改變，農民除了把農產品種好，也需要透過加工及行銷拓展銷路。“烤香米”讓台灣生產米不再只是餐桌上的米飯，也能轉化為零食、點心，增加米食的消費情境。



她表示，未來也會持續協助推廣雲林農產品，結合更多通路及行銷資源，讓在地產品從產地走進不同消費市場，進一步提升雲林農產的品牌價值。