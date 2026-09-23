賴清德桃園輔選火力猛　對張善政先褒後貶

賴清德23日到桃園輔選猛誇桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月23日電（記者 盧誠輝）賴清德23日到桃園出席民進黨行動中常會，原本是要幫民進黨桃園市長參選人輔選，但賴致詞約24分鐘，卻花了超過12分鐘的時間，猛誇中國國民黨籍桃園市長張善政，並坦承黃的學經歷並不如張，讓站在賴身邊的黃滿臉尷尬。賴還說，4年前輔選鄭運鵬選桃園市長時，就知道鄭不可能會贏。



賴清德稱讚完，還是不免一陣嘲諷說，國民黨可惜了張善政這個人才，因為張競選過“副總統”，理論上應該是要競選“總統”的人，結果卻因為國民黨大佬的私心，讓張到桃園來選市長，他對張實在感到很可惜。這就國民黨在權力競逐下的結果。



賴清德接著開始批評說，張善政在台北市出生長大，對桃園完全不熟，所以當然會水土不服，就像要曾當過台南市長的他來桃園參選，他也沒辦法很快就掌握。一個市長要做得好，對地方要有深入了解，不僅要認識議員，連里長也都要認識才行。



民進黨行動中常會23日在桃園市中壢區的南方莊園舉行，包括賴清德、民進黨前主席許信良、民進黨秘書長徐國勇、黃世杰競選總部主委范振修，以及民進黨籍桃園市議員都全員到齊。



賴清德致詞時表示，他要特別感謝張善政市長，他記得張是在2016年2月1日接任“行政院長”，但2月6日就發生台南大地震，當天張在清晨5點多就打電話給他關心災情，後來在短短三個月內就來台南市12次，讓他非常欽佩。



他笑說，他日前在桃園一個場合遇到張善政，張很謙虛地詢問他說可以稱呼兩人為好朋友嗎？他說當然可以，因為其實他跟張一直都是難兄難弟，張是難兄，他是難弟，張的確是一個非常好的政治人才。



賴清德提到，雖然他四年前到桃園幫鄭運鵬輔選的時候，就知道鄭不可能會贏，因為張的各方面條件都非常優秀。張是台灣大學土木工程學士、美國史丹佛大學工程碩士、美國康奈爾土木工程管理博士，張還當過台大教授、台灣高速電腦中心的主任、宏碁副總經理、Google亞洲硬體總監，也擔任過“科技部”部長、“行政院副院長”和“行政院長”，這種經歷在台灣確實很少人有。

