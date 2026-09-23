鄭麗文最放心南投選情　希望黨內多點許淑華

國民黨主席鄭麗文替南投縣長許淑華及黨提名的縣議員、13鄉鎮市長選將授旗。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天下午到南投縣主持行動中常會，並替爭取連任的縣長許淑華及黨提名的縣議員、13鄉鎮市長選將授旗、拉抬。鄭麗文表示，南投縣在許淑華的高滿意度治理下，加上藍營大團結，是年底地方選舉她最放心的縣市之一，她稱讚許淑華不只顧好南投，也積極幫助外縣市黨內同志，希望黨內能多一點“許淑華”，少點私心、雪中送炭，正是當前藍營所需要的團隊精神。



國民黨行動中常會23日下午在南投縣議會召開，黨主席鄭麗文、副主席季麟連、蕭旭岑及中常委與會，年底爭取連任的縣長許淑華、18位縣議員、13位鄉鎮市長選將共襄盛舉，接受鄭麗文授旗造勢。兼任國民黨南投縣黨部主委的“立委”游顥、馬文君等人也到場見證。



鄭麗文致詞表示，中秋節前夕來到南投主持行動中常會，格外有“回家團圓”的溫暖，因為南投縣的國民黨非常團結，且“全國民黨她最佩服的兩位女性政治人物”都在南投。一位是馬文君委員，在監督軍事預算編列方面，即使面臨最大壓力與排山倒海的攻擊，馬也從未退縮，始終展現高度專業，為人民看緊荷包，真正照顧台灣軍隊，國民黨為台灣安全把關，必定要求最合理有效的軍費，堅定保護台灣安全，也絕不花冤枉錢，更不當別人的馬前卒！



鄭麗文說，另一位就是許淑華縣長，從縣長的縣政報告中，可以看出非常有擔當與魄力，許淑華不會做“煙火式”的政績，而是選擇承擔最困難的任務，不僅將縣府債務清零，更頂住壓力溝通新建垃圾焚化爐，解決南投長遠的問題。