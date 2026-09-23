嘉義市迎孔繞境文化　傳承儒家尊師重道

嘉義市副市長陳永豐（右二）迎接孔聖先師。（中評社 李京昇攝） “迎孔”遶境活動，東吳高職學生扮演禮生。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月23日電（記者 李京昇）9月28日是教師節暨至聖先師孔子誕辰，嘉義市鎮南聖神宮23日舉辦“迎孔”遶境活動，嘉義市政府以最莊嚴的禮儀迎接孔聖先師，展現重視教育與尊師重道的精神。



今天“迎孔”遶境活動，由嘉義市副市長陳永豐代表中國國民黨嘉義市長黃敏惠，與廟方董事長林嘉德、“總統府資政”、無黨籍前嘉義市長張博雅、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷等人及各界代表，共同以禮儀迎接孔聖先師。



陳永豐表示，鎮南聖神宮興建於清乾隆38年，前殿恭奉五府千歲後殿恭奉孔子及文昌帝君等於一堂，歷史極為悠久，是嘉義市文風匯聚的重要聖地，1906年嘉義大地震造成孔廟倒毀，孔子聖牌移祀於文昌閣，也就是今天的鎮南聖神宮。自此至1963年，嘉義的祭孔大典皆在此舉行，直到嘉義公園孔廟於1964年落成，才迎回聖牌舉辦典禮，成為嘉義教育文化傳承的重要見證。



陳永豐說，在嘉義市文廟因地震毀損、尚未重建的歷史歲月中，鎮南聖神宮擔負起保護聖賢香火與傳承禮樂的重任，長期協助供奉孔子神位並舉辦祭典，在嘉義市的祭孔發展史上極為重要。現今鎮南聖神宮孔子聖像都會在祭孔大典的前一天，迎請到嘉義公園孔廟，這是嘉義市不同其他地方特有的宗教文化，近年來鎮南聖神宮活動不僅止於祭典，還擴展為結合教育與文化的系列活動舉辦孔子盃書法及繪圖比賽等活動讓嘉義市的地方學子認識嘉義市孔廟歷史的傳承及儒家精神。



陳永豐表示，孔子思想是東亞文化的根本基石，其倡導的“有教無類”、“因材施教”等教育理念，兩千多年來深深塑造了國家的教育精神與社會價值，透過祭孔與迎孔大典，不僅表達對至聖先師的至高敬意，更是對知識與教師無私奉獻的感恩，向社會傳遞正向的道德與教育風氣。



在陳永豐、張博雅及林嘉德等人共同主持登轎安座儀式後，孔子聖轎在東吳高職禮生引導下啟程，遶行市區，途經民族國小、嘉義市政府，最後安座於嘉義公園孔廟。嘉市府府前廣場同步設置香案，吸引許多考生及家長前來誠心參拜、祈求考試順利，並領取祈福筆，盼在孔子庇佑下金榜題名、學業有成。