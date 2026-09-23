檢方大抓賄選　魏平政：貢丸湯只能一顆

國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）接受尹乃菁（左）訪問。（照片：《中廣論壇》YouTube） 中評社台北9月23日電／中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖與父親謝新隆涉及餐會賄選案，遭羈押禁見。國民黨彰化縣長參選人魏平政今天在廣播節目表示，“寒蟬效應”已外溢到各縣市。他透露，國民黨台中黨部甚至曾向台中地檢署詢問吃貢丸湯的相關標準，沒想到卻得到“1個可以、2個不行”的回應，讓他“非常意外”。因查賄最後若變成計算貢丸單價，甚至每顆貢丸重量幾公克，材料多貴，其實已偏離法律真正的判斷核心。



魏平政23日接受廣播節目《中廣論壇》主持人尹乃菁訪問表示，“查賄關鍵應在於參選陣營提供的利益”，重點在餐會能否影響選民投票意願，30元只是參考標準，若連造勢的茶水、炒米粉、貢丸湯都讓候選人擔心被檢舉，甚至得派糾察隊，限制選民能吃的量“以後會變司法笑話”。



魏平政並質疑，謝家賄選疑案“行為主體”不明確。依檢方資料，案件涉及4名候選人，其中還包括同一選區、彼此具有競爭關係的2位議員候選人。所以，該場餐會究竟為了誰辦的？試問，兩名彼此競爭的候選人，又如何在同一場餐會中，靠共同請客要求選民支持一人？



魏平政強調，他仍會回到參選主軸，提出未來10年、20年、30年的發展方向，在福利、建設等方面“端出牛肉”。因所有組織與空戰都只是輔助，最終目的是讓選民看到是候選人本身的條件與提出的政見，投下神聖選票。



被問到謝案進展，魏平政引用媒體報導，指民眾當時是前往參觀議會，之後參加餐會、帶走伴手禮；而當時距離選舉仍有一段時間，許多競選文宣、小物根本尚未製作，“請問對價關係何在”？



至於檢方指控席間有人敬洋酒、喊“凍蒜”，魏平政認為，不能僅憑“喊凍蒜”就認定是輔選餐會或賄選，因喊了不代表最後一定會投票對方。此外，也看不出請客者曾要求參加者“吃了這頓飯就要投給誰”。此外，餐會被指控使用高價食材、有伴手禮。魏平政則反駁，賄選認定關鍵不能只是食材價格高低，而是提供的利益是否有對價關係。



魏平政另對羈押必要性提出質疑，案件曝光至檢調偵辦已有一段時間，相關證人也經過調查，“是不是你證據不夠，還要繼續找證據？”，因選舉正在進行，若候選人遭羈押兩個月，無法從事競選活動，將嚴重影響參政權。他強調尊重司法，但司法採取的程序與行為也必須面對檢驗。