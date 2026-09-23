雲林縣府舉辦歌唱比賽　10強唱將角逐冠軍

“2026雲耀星聲－歌唱選秀大賞”決賽宣傳記者會。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月23日電（記者 李京昇）雲林縣政府23日下午於縣府親民大廳舉辦“2026雲耀星聲－歌唱選秀大賞”決賽宣傳記者會，歷經全台海選、初賽、專業培訓及複賽層層考驗後脫穎而出的十強選手，今天首度公開亮相，展現各自獨特的音樂風格與舞台魅力，邀請明星導師“好樂團”現場帶來精彩演唱，與十強選手同台交流，提前為即將登場的最終決賽揭開序幕。



雲林縣府親民大廳下午變成一場小型演唱會，“好樂團”先帶來樂團的知名歌曲《我把我的青春給你》，接著與十強選手們一起合唱《他們說我是沒有用的年輕人》，歌聲繚繞縣府大廳，吸引許多民眾、縣府員工駐足聆聽，和紛紛拿起手機錄影拍照。



雲林縣副縣長謝淑亞表示，“雲耀星聲歌唱選秀大賞”自2022年首次辦理以來持續深耕青年音樂培力，逐步打造屬於雲林的歌唱品牌，今年賽事吸引全台超過600位音樂愛好者報名，經過一系列選拔過程，最終由10位選手取得決賽門票。



她說，縣府推動“雲耀星聲”，不只是要尋找最會唱歌的人，更希望打造一個讓青年勇敢站上舞台、展現自我、累積實力的平台，透過專業師資、培訓課程及實戰舞台，讓青年在一次次挑戰中找到自己的聲音，也讓更多人看見雲林青年的才華與能量。



雲林縣府勞動青年事務發展處張世忠處長提到，為了讓十強選手在最終舞台展現最佳實力，本屆賽事特別集結重量級音樂師資陣容，包括華語流行音樂大師黃國倫、金曲獎評審團主席丁曉雯、知名歌唱導師陳威宇、療癒系創作才女蔡佩軒及超人氣樂團好樂團擔任導師。



並邀請全方位金曲製作人林隆璇及全能音樂製作人小樂等擔任評審，從歌唱技巧、歌曲詮釋到舞台表現等不同面向，給予選手專業指導與建議。