台軍費擴張逾兆元　馬文君：形同準戰爭狀態

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”馬文君今天出席國民黨在南投縣召開的行動中常會致詞表示，肯定黨主席鄭麗文堅持兩岸和平的路線，但民進黨政府反其道而行，不斷擴張軍事支出，明年度的軍費預算更高達新台幣1.1兆元，逼近GDP的4%，形同宣告台灣進入“準戰爭狀態”。她說，台灣一直向烏克蘭發展無人機的狀況看齊，卻忽略烏國的無人機成果是“人命換來的”，希望台灣不要變成那樣，兩岸和平才是正途。



國民黨行動中常會23日下午在南投縣議會召開，黨主席鄭麗文、副主席季麟連、蕭旭岑及中常委與會，年底爭取連任的縣長許淑華、18位縣議員、13位鄉鎮市長選將共襄盛舉，接受鄭麗文授旗造勢。兼任國民黨南投縣黨部主委的“立委”游顥、馬文君等人也到場見證。



馬文君致詞提到，她前陣子去馬來西亞考察，看到東南亞國家也一直在進步，過去比台灣落後的地方，現在都追趕上來，然而，民進黨在台執政超過10年，借了這麼多錢，預算越編越多，但是台灣的發展建設到底在哪裡，卻完全看不出來。



馬文君提到，現在政府預算編列最多的就是軍事預算，尤其賴清德執政以來，軍費支出更是高得嚇死人。她指出，馬英九時期，軍事預算一年平均大概新台幣3000億元，到蔡英文時期增加到5000至6000億元，到賴清德則上調至9000多億，明年度預算甚至高達1.1兆元，這還不包括其他個別項目的特別預算，例如對美國軍購的7800億，還有追加約2400億元的發展無人機經費，這些全都是向子孫借錢支出。



馬文君表示，台灣明年度編列的軍事預算，就算不包含特別預算，佔比已逼近GDP的4%，就算日本與韓國在美國的要求下增加了“國防”預算，但也只佔GDP的2%左右。台灣高達4%以上，是處於準戰爭甚至是戰爭狀態才會有的現象，在民進黨執政下，台灣彷彿隨時要開戰，可是這些錢砸下去，到現在我們還是看不出到底拿到了什麼。



馬文君說，民進黨政府不斷借錢與花錢，最近更把目光看像無人機產業，並且以烏克蘭的無人機戰場應用看齊，但卻忽略了烏克蘭之所以能如此迅速的製造出優良且具戰鬥力的無人機，是用無數烏克蘭人民的命換來。，我們衷心希望台灣不需要走到戰爭狀態，兩岸和平才是最重要的，我們期盼透過的交流與對話，將兩岸和平作為最終的目標，而不是一直盲目的增加軍事預算，她也會嚴格檢視軍事預算，替民眾看緊荷包。