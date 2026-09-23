關注：洋流可以炒這麼熱　國民黨學到什麼

綠營主打的洋流可激起藍營支持者危機感，對國民黨來說並非壞事。（取自蔣萬安臉書） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的“洋流”持續升溫，甚至開始跨出台北向其他縣市外溢，藍營不少人冷眼看待甚至嘲諷。但這股洋流對中國國民黨未必全是壞事，甚至有許多可以學習的地方，畢竟綠營將一個算是他們艱困選區的台北市長選舉，打得極其熱鬧，催出不僅台北，可能是全台支持者的熱情。



反觀藍營，目前看來仍停留在抱怨今年選情非常冷的階段，而無法齊心找出選戰主軸，在支持者缺乏危機感的狀況下，綠營如今主動把選戰炒熱，反而可能幫藍軍敲響警鐘，洋流對藍軍來說就並非壞事。



距離11月28日九合一選舉只剩兩個多月，如果只用沈伯洋最後能不能擊敗爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安，來衡量“洋流”成功與否，恐怕低估了綠營的盤算。對綠營而言，即使最後無法撼動蔣萬安，只要能把台北綠營基本盤催出來，再將這股聲勢向其他縣市擴散，就已價值連城。



尤其蔣萬安原本被視為藍營此次最穩定的縣市長之一，如果連台北都開始出現沈伯洋聲勢上升、“洋流”四起的討論，甚至營造出蔣也可能告急的氣氛，對原本認為選情樂觀的藍營支持者來說，危機感自然會被拉高。



這也讓人重新思考，今年真的是“整體選情冷”嗎？當綠營已開始主動生火，利用“洋流”製造話題、跨縣市串連，拉高支持者熱情後，但藍營仍停留在選情冷的認知，最後恐怕變成綠營愈來愈熱，冷的卻衹有藍營自己。



類似情況去年大罷免時就曾出現。面對綠營發動的大罷免攻勢，藍營初期也一度希望冷處理，避免罷免戰被炒熱。但隨著綠營動員聲勢愈來愈大，多份民調也陸續顯示多名藍委可能真的會被罷，藍營危機感才快速升高，從原本想打冷戰，轉成全面迎戰，最後催出不滿綠營支持者的投票動能。



因此，這次“洋流”如果繼續擴大，未必只會替民進黨加分，也可能產生和去年類似的反作用力。



但危機感終究只是第一步，綠營已證明選戰的冷熱可以自己創造，藍營接下來更重要的，是如何找出自己的選戰主軸，把危機感轉化成支持者的投票動能。不論洋流有多大或多小，藍營能不能藉此醒過來，才是後續觀察重點。